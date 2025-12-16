Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR ड्राफ्ट में TMC पार्षद मृत घोषित, श्मशान घाट पहुंचकर अधिकारीयों से की अंतिम संस्कार की मांग

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने बूथवार मृत और विस्थापित मतदाताओं की सूची जारी की, जिसमें हुगली जिले के तृणमूल पार्षद सूर्य दे को मृत बताया गया। इसके बाद वे समर्थकों के ...और पढ़ें

    Hero Image

    SIR ड्राफ्ट में TMC पार्षद मृत घोषित

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चुनाव आयोग ने बूथवार मृत और विस्थापित मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। इसमें बंगाल के हुगली जिले के डानकुनी के तृणमूल कांग्रेस के पार्षद सूर्य दे को मृत बताया गया है।

    इसके बाद तृणमूल नेता अपने समर्थकों के साथ अंतिम संस्कार के लिए कालीपुर श्मशान घाट पहुंच गए। इस मामले में जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हुगली के निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयोग ने जारी की मृत मतदाताओं की सूची

    सूर्य डानकुनी नगरपालिका के वार्ड 18 के तृणमूल पार्षद हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे श्मशान घाट क्यों गए हैं, तो उन्होंने कहा कि चूंकि आयोग ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है तो उन्हें ही अंतिम संस्कार करने दिया जाए।

    डे ने दावा किया कि उन्होंने एसआइआर के तहत हर प्रक्रिया का पालन किया था। गणना प्रपत्र और दस्तावेज बखूबी जमा किए थे। इसके बावजूद उनका नाम काट दिया गया है। उनके साथ बहुत गलत हुआ है।

    बीएलए के भाई के नाम के पास अनजान महिला की फोटो

    बांकुड़ा विधानसभा के बूथ नंबर 70 के बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) जगबंधु डे के भाई राजू डे नाम के पास एक अनजान महिला की फोटो लगने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि मसौदा सूची में नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग और दूसरी जानकारी तो सही है, लेकिन महिला की तस्वीर कैसे जुड़ गई, इस बात से सब हैरान हैं।

    बीएलए ने दावा किया कि उनके भाई ने गणना प्रपत्र में सही जानकारी के साथ अपनी तस्वीर दी थी। एक बीएलए होने के नाते उन्होंने खुद वह सारी जानकारी सत्यापित की। खुद आयोग के पोर्टल पर उसे डिजिटाइज़ किया था। फिर भी यह गलती कैसे हुई, पता नही।