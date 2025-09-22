कोलकाता में मैगजीन और कारतूस के साथ TMC पार्षद गिरफ्तार, मुंबई जाने वाली फ्लाइट में होने वाला था सवार

कोलकाता हवाई अड्डे पर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद शेख अमीनुल इस्लाम को कारतूस और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। वह मुंबई जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाला था। सुरक्षा जांच के दौरान उनके सामान से ये आपत्तिजनक चीजें बरामद हुईं। वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और पुलिस को सौंप दिया गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद को रविवार को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान में सवार होने की कोशिश करते समय उसके सामान में एक मैगजीन व 7.65 एमएम के छह कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया।

तृणमूल कांग्रेस नेता का नाम शेख अमीनुल इस्लाम है, जो बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के पुजाली नगरपालिका के वार्ड संख्या 14 का पार्षद है। वह मुंबई के लिए एक घरेलू उड़ान में सवार होने वाला था। उसके सामान की स्कैनिंग के बाद हवाई अड्डे पर सुरक्षाकर्मियों को आग्नेयास्त्र मिले।

पार्षद नहीं दे सका पुलिस के सवालों के जवाब पार्षद इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका कि वह कारतूस और मैगजीन क्यों ले जा रहा था और उन्हें ले जाने के लिए अधिकृत कोई दस्तावेज भी नहीं दिखा सका। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया।