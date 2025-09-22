Language
    कोलकाता में मैगजीन और कारतूस के साथ TMC पार्षद गिरफ्तार, मुंबई जाने वाली फ्लाइट में होने वाला था सवार

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:12 AM (IST)

    कोलकाता हवाई अड्डे पर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद शेख अमीनुल इस्लाम को कारतूस और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। वह मुंबई जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाला था। सुरक्षा जांच के दौरान उनके सामान से ये आपत्तिजनक चीजें बरामद हुईं। वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और पुलिस को सौंप दिया गया।

    कोलकाता एयरपोर्ट पर टीएमसी पार्षद गिरफ्तार। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद को रविवार को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान में सवार होने की कोशिश करते समय उसके सामान में एक मैगजीन व 7.65 एमएम के छह कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया।

    तृणमूल कांग्रेस नेता का नाम शेख अमीनुल इस्लाम है, जो बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के पुजाली नगरपालिका के वार्ड संख्या 14 का पार्षद है। वह मुंबई के लिए एक घरेलू उड़ान में सवार होने वाला था। उसके सामान की स्कैनिंग के बाद हवाई अड्डे पर सुरक्षाकर्मियों को आग्नेयास्त्र मिले।

    पार्षद नहीं दे सका पुलिस के सवालों के जवाब

    पार्षद इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका कि वह कारतूस और मैगजीन क्यों ले जा रहा था और उन्हें ले जाने के लिए अधिकृत कोई दस्तावेज भी नहीं दिखा सका। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया।

    पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

    कोलकाता में फायरिंग का मामला

    वहीं रविवार सुबह कोलकाता के चारु मार्केट क्षेत्र में एक जिम में गोलीबारी की घटना हुई, जब हेलमेट पहने दो अज्ञात व्यक्तियों ने जिम में प्रवेश किया और अपने साथ लाए गए हथियारों से कुछ राउंड फायरिंग की।

    हालांकि, गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। गोलीबारी के बाद, दोनों अपराधी मौके से भाग गए। पुलिस ने इस मामले की भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को संदेह है कि जिम का मालिक उनके निशाने पर था।

