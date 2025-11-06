बंगाल में केंद्रीय मंत्री मजूमदार के काफिले पर हमला, TMC-BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प; कई जख्मी

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के नदिया जिले में बुधवार रात केंद्रीय राज्य मंत्री और बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के काफिले पर हमले की घटना के बाद तृणमूल व भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, जिसमें कई जख्मी हो गए।

केंद्रीय मंत्री की गाड़ी सुरक्षित रही घटना उस वक्त हुई जब मजूमदार नवद्वीप में आयोजित रास पूर्णिमा उत्सव में शामिल होकर लौट रहे थे। भाजपा ने इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है। वहीं टीएमसी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हमले के दौरान केंद्रीय मंत्री की गाड़ी सुरक्षित रही।

बताया गया कि काफिले में शामिल दो गाडि़यां पीछे रह गईं थीं। जब वे बस स्टैंड की तरफ मुड़ने गईं, तो वहां मौजूद स्थानीय लोगों के साथ भाजपा नेताओं की बहस हो गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ आरोप है कि इस दौरान तृणमूल समर्थित बदमाशों ने उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इनमें एक वाहन में भाजपा के जिला अध्यक्ष थे। सुकांत का दावा है कि घटना में भाजपा नेता व उनका चालक घायल हो गए। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं में संघर्ष वहीं, घटना से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवद्वीप बस स्टैंड के पास स्थित तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन के कार्यालय पर तोड़फोड़ की। इसके बाद तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं में संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें कई जख्मी हो गए।