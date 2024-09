Tirupati laddu: 'अब सब साफ होना चाहिए...सीक्रेट नहीं चलेगा', लड्डू विवाद पर केंद्रीय मंत्री ने की CBI जांच की मांग

शोभा करंदलाजे ने कहा कि टेंडर किसने हासिल किए और घी कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब कोई गोपनीयता नहीं चलेगी और ये पूरी पारदर्शिता का समय है। उन्होंने कहा कि हिंदू आस्था और विश्वास पर यह खुला हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

#TirupatiLaddu case demands a thorough, uncompromising investigation. I call on the Andhra Pradesh govt to constitute a special team or transfer the case to the CBI. This blatant assault on Hindu faith and beliefs cannot and will not be tolerated.

1/2