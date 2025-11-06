Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंबई सीरियल धमाकों के आरोपी टाइगर मेमन की संपत्ति की होगी नीलाम, तैयारी में जुटे अधिकारी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:48 PM (IST)

    मुंबई में 1993 के सीरियल बम धमाकों के आरोपी टाइगर मेमन और उसके परिवार की संपत्तियां नीलाम होंगी। इनमें माहिम स्थित अल हुसैनी बिल्डिंग के फ्लैट शामिल हैं, जहाँ धमाकों की साजिश रची गई थी। विशेष टाडा अदालत ने 17 संपत्तियों का विवरण दिया है, जिनमें से 8 जब्त की गई हैं। टाइगर मेमन के पाकिस्तान में होने की आशंका है, जबकि उसके भाई याकूब मेमन को फांसी दी जा चुकी है। नीलामी दिसंबर या जनवरी में शुरू हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    टाइगर मेमन। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में 1993 हुए सीरियल बम धमाकों के आरोपित टाइगर मेमन और उसके परिवार की संपत्ति जल्द ही नीलाम की जाएगी। इसमें वे फ्लैट भी शामिल हैं, जहां बैठकर इसकी साजिश रची गई थी। विशेष टाडा अदालत से टाइगर मेमन और उसके परिवार के सदस्यों की 17 संपत्तियों का विवरण प्राप्त हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से मध्य मुंबई के माहिम स्थित अल हुसैनी बिल्डिंग में तीन फ्लैटों सहित आठ संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। यहां टाइगर मेमन, उसके पांच भाई और उनकी मां सहित पूरा मेमन परिवार उस समय रहता था।

    993 में मुंबई में 12 स्थानों पर हुए बम धमाकों के बाद से फरार टाइगर मेमन के पाकिस्तान में होने की आशंका है। इन धमाकों में कम से कम 257 लोग मारे गए थे। उसके एक भाई याकूब मेमन को 2015 में इस साजिश में शामिल होने के कारण फांसी दे दी गई थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को टाडा अदालत ने अलग-अलग सजा सुनाई थी।

    अधिकारी ने बताया कि परिवार की चार अन्य संपत्तियों पर मुकदमा चल रहा है, जबकि पांच संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया चल रही है। केंद्र सरकार के अधिकारी जब्त की गई आठ संपत्तियों का मूल्यांकन करा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि कानूनी औपचारिकताओं के जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। इनकी नीलामी प्रक्रिया दिसंबर या जनवरी में शुरू हो सकती है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)