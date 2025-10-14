Language
    पन्ना टाइगर रिजर्व से आया रोमांचक वीडियो, बाघिन ने पर्यटकों की गाड़ियों को खदेड़ा; इधर-उधर भागे वाहन

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए हमेशा से रोमांच का केंद्र रहा है। 1 अक्टूबर को खुलने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक बाघों को देखने आ रहे हैं। हाल ही में, एक वायरल वीडियो में 8 साल की बाघिन पी 1-41 को पीपल टोला सपरना रोड पर पर्यटकों की गाड़ियों का 200 मीटर तक पीछा करते देखा गया।

    पन्ना टाइगर रिजर्व से आया रोमांचक वीडियो (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पन्ना टाइगर रिजर्व हमेशा से ही पर्यटकों के लिए रोमांच के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है 1 अक्टूबर से पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट खोलते ही पर्यटकों की भारी संख्या भी टाइगर रिजर्व में बाघों की दीदार करने के लिए पहुंच रही है और जब तस्वीर रोमांचित करने वाली आए तो पर्यटकों की दिलचस्पी बार-बार पन्ना टाइगर रिजर्व पहुँचने के लिए उन्हें प्रेरित करती है।

    वीडियो हुआ वायरल

    ऐसा ही एक वीडियो पर्यटकों ने इंटरनेट मीडिया में पर वायरल किया जिसमें 8 साल की बाघिन पी 1-41 ने पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर पीपल टोला सपरना रोड पर 200 मीटर तक उनके गाड़ियों के पीछे -पीछे दौड़ पड़ी ।

    जिसके बाद वाहन चालको में भगदड़ मच गई और पर्यटक भी भयभीत हो गए । इस दृश्य को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया हो इंटरनेट मीडिया में सजा किया गया ।