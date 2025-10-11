मुर्शिदाबाद से तीन रोहिंग्या गिरफ्तार, कुछ साल पहले अवैध तरीके से हुए थे दाखिल

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला थाना क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे गांव से तीन रो¨हग्या को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तीनों बीएसएफ जवानों की नजरों से बचकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार लौटने की फिराक में थे।

तीनों म्यांमार के निवासी हैं। पूछताछ में पता चला है कि वे कई साल पहले म्यांमार से बांग्लादेश आए थे। वहां से कुछ साल पहले फिर अवैध रूप से सीमा पारकर भारत में दाखिल हो गए थे और काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में चले गए। तब से अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे।