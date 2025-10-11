मुर्शिदाबाद से तीन रोहिंग्या गिरफ्तार, कुछ साल पहले अवैध तरीके से हुए थे दाखिल
बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास से तीन रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। ये तीनों म्यांमार के निवासी हैं और बांग्लादेश के रास्ते अपने देश लौटने की फिराक में थे। पूछताछ में पता चला कि वे कई साल पहले अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और तब से यहां रह रहे थे।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला थाना क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे गांव से तीन रो¨हग्या को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तीनों बीएसएफ जवानों की नजरों से बचकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार लौटने की फिराक में थे।
तीनों म्यांमार के निवासी हैं। पूछताछ में पता चला है कि वे कई साल पहले म्यांमार से बांग्लादेश आए थे। वहां से कुछ साल पहले फिर अवैध रूप से सीमा पारकर भारत में दाखिल हो गए थे और काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में चले गए। तब से अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे।
पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि वे बांग्लादेश के रास्ते वापस म्यांमार लौटने की फिराक में लालगोला थाना में छिपे हुए हैं। गुरुवार रात छापामारी कर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करने पर तीनों को 14 दिनों की जेल हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों के साथ चार नाबालिग भी थे। नाबालिगों को एक सुधार गृह में भेज दिया गया है।
