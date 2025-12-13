राजस्थान के निम्बाहेड़ा में तीन वाहनों की टक्कर में पति-पत्नी समेत 3 की मौत, एक गंभीर घायल
राजस्थान के निम्बाहेड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक स्कूल संचालक दंपती भी शामिल हैं। यह ह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूल संचालक दंपती समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा निंबाहेड़ा क्षेत्र में उस समय हुआ, जब एक खड़ी पिकअप से वैन टकरा गई और पीछे से आ रही थार ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन पूरी तरह पिचक गई।
सदर थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि वसुंधरा मल्टी के सामने एक पिकअप वाहन खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था। चालक वाहन को ठीक करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से आ रही एक वैन पीछे से पिकअप में जा टकराई। कुछ ही क्षणों बाद पीछे से तेज रफ्तार में आ रही थार ने वैन को पीछे से टक्कर मार दी।
हादसे में वैन सवार लखन मालू (40) और उनकी पत्नी सरिता मालू (36) निवासी सरवानिया महाराज, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों एक निजी स्कूल का संचालन करते थे। इसके अलावा पिकअप चालक बसंती लाल प्रजापत (35) निवासी भून्या खेड़ी, मंदसौर (मध्यप्रदेश) की भी जान चली गई।
पिकअप में सवार हस्तीमल पामेचा हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार लखन मालू और उनकी पत्नी चित्तौड़गढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई। हादसे के बाद थार वाहन का चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है।
