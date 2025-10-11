Language
    60 लाख के इनामी तीन माओवादियों ने तेलंगाना में किया आत्मसमर्पण, 30 सालों से एक्टिव था ये संगठन

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:21 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ में सक्रिय 20-20 लाख रुपये के इनामी तीन माओवादियों ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया। इनमें कुनकती वेंकटैया, मोगिलिचेरला वेंकटराजू और तोड़ेम गंगा शामिल हैं, जो लगभग 30 वर्षों से संगठन में सक्रिय थे। तेलंगाना के डीजीपी ने कहा कि अब वहां माओवादी संगठन के पुनर्गठन की कोई संभावना नहीं है।

    Hero Image

    30 सालों से एक्टिव था ये संगठन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे 20-20 लाख रुपये के इनामी तीन माओवादियों ने शुक्रवार को तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया। इनमें दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी प्रभारी कुनकती वेंकटैया उर्फ रमेश, चेतना नाट्य मंडली प्रभारी मोगिलिचेरला वेंकटराजू उर्फ एर्रा राजू और दक्षिण बस्तर जनताना सरकार की प्रभारी तोड़ेम गंगा उर्फ गंगाव्वा शामिल हैं।

    तीनों माओवादी संगठन में लगभग 30 वर्षों से सक्रिय थे। तेलंगाना के डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी ने कहा कि अब वहां माओवादी संगठन के पुनर्गठन की कोई संभावना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में 400 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं।

    अब तक कितने माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

    बता दें कि इस महीने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 103 माओवादियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था, जिनमें से 49 पर एक करोड़ से अधिक का इनाम था। पिछले 20 महीनों में बस्तर में 1800 से अधिक माओवादियों ने समर्पण किया है। इसी अवधि में लगभग 500 माओवादी मुठभेड़ों में मारे भी गए हैं।