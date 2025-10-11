60 लाख के इनामी तीन माओवादियों ने तेलंगाना में किया आत्मसमर्पण, 30 सालों से एक्टिव था ये संगठन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे 20-20 लाख रुपये के इनामी तीन माओवादियों ने शुक्रवार को तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया। इनमें दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी प्रभारी कुनकती वेंकटैया उर्फ रमेश, चेतना नाट्य मंडली प्रभारी मोगिलिचेरला वेंकटराजू उर्फ एर्रा राजू और दक्षिण बस्तर जनताना सरकार की प्रभारी तोड़ेम गंगा उर्फ गंगाव्वा शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीनों माओवादी संगठन में लगभग 30 वर्षों से सक्रिय थे। तेलंगाना के डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी ने कहा कि अब वहां माओवादी संगठन के पुनर्गठन की कोई संभावना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में 400 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं।