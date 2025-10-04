Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कर्नाटक में बस और कार की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर, दुर्घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:42 PM (IST)

    कर्नाटक के तुमकुरु में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शनिवार को इस जिले के बेलाधारा गेट के पास एक निजी बस और एक कार की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जब यह हादसा हुआ तब बस तुमकुरु से पावागड़ा जा रही थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    कर्नाटक में कार-बस में टक्कर में तीन लोगों की मौत (सांकेतिक तस्वीर)

     पीटीआई, तुमकुरु। कर्नाटक के तुमकुरु में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शनिवार को इस जिले के बेलाधारा गेट के पास एक निजी बस और एक कार की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब यह हादसा हुआ, तब बस तुमकुरु से पावागड़ा जा रही थी। पुलिस के अनुसार, सभी पीड़ित कोराटागेरे तालुक के अलग-अलग गांवों के रहने वाले थे और कार से दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल जा रहे थे।

    हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। तुमकुरु ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।