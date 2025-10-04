कर्नाटक में बस और कार की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर, दुर्घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत

कर्नाटक के तुमकुरु में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शनिवार को इस जिले के बेलाधारा गेट के पास एक निजी बस और एक कार की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जब यह हादसा हुआ तब बस तुमकुरु से पावागड़ा जा रही थी।

कर्नाटक में कार-बस में टक्कर में तीन लोगों की मौत (सांकेतिक तस्वीर)