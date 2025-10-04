कर्नाटक में बस और कार की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर, दुर्घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत
कर्नाटक के तुमकुरु में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शनिवार को इस जिले के बेलाधारा गेट के पास एक निजी बस और एक कार की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जब यह हादसा हुआ तब बस तुमकुरु से पावागड़ा जा रही थी।
जब यह हादसा हुआ, तब बस तुमकुरु से पावागड़ा जा रही थी। पुलिस के अनुसार, सभी पीड़ित कोराटागेरे तालुक के अलग-अलग गांवों के रहने वाले थे और कार से दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल जा रहे थे।
हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। तुमकुरु ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
