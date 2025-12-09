मध्य प्रदेश: खजुराहो के रिजॉर्ट में खाना खाने के बाद बिगड़ी कर्मचारियों की तबीयत, तीन की मौत
मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित गौतम रिसॉर्ट में खाना खाने के बाद आठ कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी, जिनमें से तीन की मौत हो गई। मृतकों में रामस्वरूप कुशवाह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित गौतम रिसोर्ट में सोमवार को आठ कर्मचारियों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और उनको भर्ती कराया गया था। इन आठ लोगों में तीन लोग रामस्वरूप कुशवाह, प्रागीलाल कुशवाह, गिरिजा रजक की मौत हो गई है। पांच लोगों का इलाज अभी जारी है जिनमें दो की स्थिति गंभीर बताई गई है।
खजुराहो में यह घटना उसे समय आई है जब खजुराहो में प्रवास पर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं। घटना को लेकर अफसर के हाथ पांव फूल गए हैं। अचानक एक साथ मौत का मामला संदिग्ध हो गया है जिसे लेकर सीएमएचओ आरपी गुप्ता ने कहा है कि इस तरह से फूड प्वाइजनिंग से लोगों की मौत नहीं होती है। घटना की हकीकत जानने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई है।
फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण सामने आ सकेगा। सोमवार शाम करीब 5 बजे खजुराहो के गौतम रिसोर्ट में भोजन करने के बाद 8 लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस की मदद से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया था।
अब तक मिली जानकारी के अनुसार, रिसोर्ट में काम करने वाले कर्मियों ने आलू-गोभी की सब्जी का सेवन किया था। सब्जी खाने के कुछ ही देर बाद सभी की तबियत अचानक खराब होने लगी थी।
यह कर्मचारी हुए थे बीमार
- बिहारी पटेल (50) निवासी खजुराहो,
- रामस्वरूप कुशवाहा (47) निवासी खजुराहो
- रोशनी रजक (30) निवासी ग्राम झटकरा
- दयाराम पिता रामदयाल कुशवाहा 70 साल निवासी खजुराहो
- हार्दिक सोनी (20) निवासी राजनगर
- गोलू अग्निहोत्री (25) निवासी पीरा थाना राजनगर
- गिरजा रजक (35)
आनन-फानन में सभी को जिला अस्पताल लाया गया था। जहां से गंभीर स्थिति में बीमारी को ग्वालियर रेफर किया गया था। का इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
20-20 हजार की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
प्रारंभिक जानकारी अनुसार खाना खाने से बीमार हुए गौतम होटल खजुराहो के 3 कर्मचारियों की दुःखद मृत्यु होने पर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने तत्काल रूप से सम्बंधित के परिजन को रेडक्रॉस सोसायटी से 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की। जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मामले को संज्ञान लेते हुए प्रागीलाल कुशवाहा, गिरजा रजक एवं रामस्वरूप कुशवाहा के परिजन को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की। साथ ही विगत रोज जानकारी मिलने पर होटल के भोजन की जांच के लिए सैंपलिंग भी कराई गई है।
