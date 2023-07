तीन दिन तक चलने वाला शाकंभरी उत्सव हुआ शुरू, देवी कनकदुर्गा को सब्जियों और फलों से सजाया

अमरावती, एजेंसी। Shakambhari Utsav Aarambh: आंध्र प्रदेश में देवी शाकंभरी को समर्पित तीन दिवसीय शाकंभरी महोत्सव विजयवाड़ा के कनकदुर्गा मंदिर में शुरू हो गया है। इस त्योहार के दौरान, देवी कनकदुर्गा को शाकंभरी देवी के रूप में सजाया और पूजा जाता है। देवी कनकदुर्गा को सब्जियों और फलों से सजाया जाता है और विशेष पूजा की जाती है।

#WATCH | Three-day Shakambari Festival dedicated to Goddess Shakambari Devi begins at Kanakadurga temple in Vijayawada, Andhra Pradesh.

During the festival, Goddess Kanakadurga is adorned and worshipped as Shakambari Devi. Goddess Kanakadurga is decorated with vegetables and…