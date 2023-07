बेंगलुरु में टेक फर्म के CEO और MD की बेरहमी से हत्या के मामले में तीन गिरफ्तार, पूर्व कर्मचारियों पर लगा आरोप

बेंगलुरु में मंगलवार को हुए डबल मर्डर केस में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसमें एक टेक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान ऐरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी फणींद्र सुब्रमण्यम और सीईओ वीनू कुमार के रूप में हुई है।

बेंगलुरु में टेक फर्म के CEO और MD की बेरहमी से हत्या के मामले में तीन गिरफ्तार

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु में मंगलवार को हुए डबल मर्डर केस में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने कहा कि यहां एक निजी फर्म के दो वरिष्ठ अधिकारियों की डबल मर्डर के एक दिन बाद बुधवार को मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमृतहल्ली पुलिस ने इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) की हत्या में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया। यह घटना मंगलवार शाम को एक आवासीय क्षेत्र अमृतहल्ली के पास पम्पा एक्सटेंशन में हुई। तीनों लोगों की पहचान मुख्य आरोपी शबरीश उर्फ फेलिक्स (27), विनय रेड्डी (23) और संतोष उर्फ संथु (26) के रूप में की गई है। आरोपियों ने एरोनिक्स कार्यालय में घुसकर कंपनी के सीईओ वीनू कुमार (40) और एमडी फणींद्र सुब्रमण्यम (36) की हत्या कर दी थी। पूर्व कर्मचारी ने अपने दो साथियों के साथ दिया वारदात को अंजाम पुलिस के अनुसार, एक पूर्व कर्मचारी ने अपने दो साथी के साथ केबिन में घुसकर तलवार से हमला करके दोनों अधिकारी की हत्या कर दी। हत्या की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपित की पहचान एरोनिक्स के पूर्व कर्मचारी फेलिक्स के रूप में की गई है। घटना के बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई।

Edited By: Babli Kumari