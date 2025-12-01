MP के धार में सड़क पर उतरे कई जिलों के हजारों किसान, आगरा-मुंबई हाईवे जाम
मध्य प्रदेश के धार जिले में किसानों ने आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम किया। 15 हजार से अधिक किसान ऋण मुक्ति और एमएसपी जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही, जिसके कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने धारा 163 लागू कर रूट डायवर्ट किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के धार जिले में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को कई जिलों से पहुंचे 15 हजार से अधिक किसानों ने चक्काजाम किया।
राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले ऋण मुक्ति, अपेक्षा के अनुसार एमएसपी और निर्यात नीति लागू करने सहित कई मांगों को लेकर आयोजित इस आंदोलन में देर शाम तक जमे रहे ये किसान धार, बड़वानी, खंडवा और खरगोन जिलों से पांच सौ से अधिक वाहनों से पहुंचे थे।
इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं।चक्काजाम के दौरान जिला प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच धामनोद आइटीआइ में हुई बैठक बेनतीजा रही। दरअसल, महासंघ के मालवा-निमाड़ मंत्री रामेश्वर गुर्जर ने बताया कि सरकार ने मुख्य मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, इसलिए आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
इस आंदोलन के मद्देनजर प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर दी है। इसके साथ ही रूट डायवर्ट कर वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकलवाया। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रास्ता जाम करने से समस्या का हल नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों से संवाद के पक्ष में है, वे ज्ञापन दे सकते हैं।
