MP के धार में सड़क पर उतरे कई जिलों के हजारों किसान, आगरा-मुंबई हाईवे जाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के धार जिले में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को कई जिलों से पहुंचे 15 हजार से अधिक किसानों ने चक्काजाम किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले ऋण मुक्ति, अपेक्षा के अनुसार एमएसपी और निर्यात नीति लागू करने सहित कई मांगों को लेकर आयोजित इस आंदोलन में देर शाम तक जमे रहे ये किसान धार, बड़वानी, खंडवा और खरगोन जिलों से पांच सौ से अधिक वाहनों से पहुंचे थे।

इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं।चक्काजाम के दौरान जिला प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच धामनोद आइटीआइ में हुई बैठक बेनतीजा रही। दरअसल, महासंघ के मालवा-निमाड़ मंत्री रामेश्वर गुर्जर ने बताया कि सरकार ने मुख्य मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, इसलिए आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।