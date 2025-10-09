किडनी डायलिसिस करा रही पत्नी की हत्या कर अस्पताल की छत से कूदा पति, तिरुवनंतपुरम में सनसनीखेज वारदात
केरल के तिरुवनंतपुरम में एक दुखद घटना घटी। एक 73 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बीमार पत्नी की अस्पताल में गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, वित्तीय समस्याएँ इस घटना का कारण हो सकती हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तिरुवनंतपुरम से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर गुरुवार को एक 73 वर्षीय व्यक्ति ने एक निजी अस्पताल में अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी अस्पताल से कूदकर आत्महत्या कर दी।
इस घटना की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कराकुलम निवासी जयति (63) को किडनी संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका डायलिसिस हुआ था। मृतका के पति भासुरन अचारी, अस्पताल में अटेंडेंट के रूप में मौजूद थे।
देर रात गला घोंटकर की हत्या
पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर के अनुसार, रात 1 बजे से सुबह 4.30 बजे के बीच, कमरा नंबर 218 में रहने वाली जयति की कथित तौर पर भासुरन ने केबल वायर से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस एफआईआर में बताया गया है कि हत्या कथित तौर पर इलाज के खर्च से जुड़े वित्तीय मुद्दों के कारण की गई थी।
पुलिस ने इस घटना को लेकर क्या कहा?
वहीं, तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज पुलिस ने इस मामले में बताया कि सुबह करीब 4.30 बजे जयति की देखभाल करने गई नर्सों ने उन्हें मृत पाया। कुछ ही देर बाद, भसुरन ने कथित तौर पर अस्पताल की पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि, आनन-फानन में भसुरन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
अप्राकृतिक मौत का मामला किया जाएगा दर्ज
गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जयति की मौत के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। भसुरन की मौत के सिलसिले में अप्राकृतिक मौत का एक और मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि दंपती के दो बच्चे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा।
