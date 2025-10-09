किडनी डायलिसिस करा रही पत्नी की हत्या कर अस्पताल की छत से कूदा पति, तिरुवनंतपुरम में सनसनीखेज वारदात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तिरुवनंतपुरम से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर गुरुवार को एक 73 वर्षीय व्यक्ति ने एक निजी अस्पताल में अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी अस्पताल से कूदकर आत्महत्या कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस घटना की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कराकुलम निवासी जयति (63) को किडनी संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका डायलिसिस हुआ था। मृतका के पति भासुरन अचारी, अस्पताल में अटेंडेंट के रूप में मौजूद थे।

देर रात गला घोंटकर की हत्या पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर के अनुसार, रात 1 बजे से सुबह 4.30 बजे के बीच, कमरा नंबर 218 में रहने वाली जयति की कथित तौर पर भासुरन ने केबल वायर से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस एफआईआर में बताया गया है कि हत्या कथित तौर पर इलाज के खर्च से जुड़े वित्तीय मुद्दों के कारण की गई थी।

पुलिस ने इस घटना को लेकर क्या कहा? वहीं, तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज पुलिस ने इस मामले में बताया कि सुबह करीब 4.30 बजे जयति की देखभाल करने गई नर्सों ने उन्हें मृत पाया। कुछ ही देर बाद, भसुरन ने कथित तौर पर अस्पताल की पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि, आनन-फानन में भसुरन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।