Most Surveilled Cities: चीन के इन 20 शहरों में होती है सबसे ज्यादा निगरानी, टॉप 50 में भारत के सिर्फ दो शहर

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। विश्व के सबसे ज्यादा निगरानी वाले टॉप 10 या फिर टॉप 20 शहरों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ चीन का ही नाम सामने आता है। चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके 20 शहरों में सबसे ज्यादा कैमरे लगे हैं। यह डेटा वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने जारी किया है।

वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के मुताबिक, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक निगरानी कैमरे (CCTV Camera) लगाने के मामले में शेन्जेन दुनिया का पहला शहर बन गया। शेन्जेन में प्रति वर्ग मील 7,462 कैमरे इंस्टॉल हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने 106 शहरों की सूची जारी की। हालांकि, टॉप 20 में शहरों में कोई भी भारतीय शहर शुमार नहीं है।

इस सूची में सियोल, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, मॉस्को, लंदन, ढाका, मैक्सिको सिटी, बैंकॉक, लॉस एंजिल्स का भी जिक्र है। सियोल को प्रति वर्ग मील में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की संख्या 618 है। ऐसे में सियोल को 35वां स्थान मिला है।

Most surveilled cities in the world (cameras per square mile):



1. 🇨🇳 Shenzhen: 7,462

2. 🇨🇳 Wuhan: 6,488

3. 🇨🇳 Shanghai: 5,239

4-20. 🇨🇳 Cities of China

21. 🇨🇳 Beijing: 1,500

22. 🇮🇳 Delhi: 1,490

35. 🇰🇷 Seoul: 618

40. 🇸🇬 Singapore: 387

41. 🇮🇳 Hyderabad: 321

44. 🇺🇸 New York: 235

45.…