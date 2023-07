जीवनयापन के लिए सबसे महंगा देश है बरमूडा, भारत और अमेरिका का क्या है हाल? युद्धग्रस्त रूस को मिला 110वां स्थान

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दुनियाभर में रहने के लिहाज से बरमूडा और स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा शानदार देशों में शुमार हैं, लेकिन यहां पर रहना हद से भी ज्यादा महंगा है। यह डेटा वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने जारी किया है।

वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने 140 देशों की सूची जारी की है। जिसमें शीर्ष पर बरमूडा तो निचले पायदान पर पाकिस्तान मौजूद है। बता दें कि बरमूडा में मौजूद समुद्री बीच लोगों को काफी लुभाते हैं, लेकिन यहां कॉस्ट ऑफ लिविंग हद से ज्यादा महंगा है, जबकि स्विट्जरलैंड को इस लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

इस सूची में केमैन आइलैंड्स, बहामास, आइसलैंड, सिंगापुर, बारबाडोस, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र है। केमैन आइलैंड्स, जो यूनाइटेड किंगडम (UK) का हिस्सा है, वह तीसरे पायदान पर मौजूद है।

भारत की बात की जाए तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स की सूची में 138वां स्थान मिला है। जिसका मतलब साफ है कि भारत में जीवनयापन करना बाकी देशों की तुलना में आसान है। हालांकि, इस सूची में पाकिस्तान को सबसे निचला पायदान मिला है।

दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे देशों की सूची में लगभग हर साल तब्दीली होती रहती है, लेकिन ताजा डेटा में हम बात अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की करेंगे। अमेरिका और चीन के लिहाज से रूस में जीवनयापन करना आसान है, इसके बावजूद भारत की तुलना में रूस काफी महंगा है। इस सूची में अमेरिका को 12वां, चीन को 93वां और रूस को 110वां पायदान मिला है।

यहां देखिये पूरी सूची

The most expensive places to live:



1. Bermuda 🇧🇲

2. Switzerland 🇨🇭

3. Cayman Islands 🇰🇾

4. Bahamas 🇧🇸

5. Iceland 🇮🇸

6. Singapore 🇸🇬

7. Barbados 🇧🇧

8. Norway 🇳🇴

9. Denmark 🇩🇰

10. Australia 🇦🇺

12. USA 🇺🇸

18. Israel 🇮🇱

19. South Korea 🇰🇷

20. France 🇫🇷

