'असम को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की रची गई थी साजिश', PM मोदी बोले- घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए हैं देशद्रोही
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर अपने शासनकाल के दौरान असम और पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ...और पढ़ें
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर अपने शासनकाल के दौरान असम और पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार उन गलतियों को सुधार रही है, जो कांग्रेस दशकों से इस क्षेत्र में करती आ रही थी।
गुवाहाटी की एक रैली में मोदी ने कांग्रेस पर हमला करने के लिए इतिहास के भी कुछ पन्ने पलटे। कहा कि स्वतंत्रता से पहले जब मुस्लिम लीग और ब्रिटिश भारत के विभाजन की तैयारी कर रहे थे, तब असम को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश रची गई थी। कांग्रेस भी इस साजिश का हिस्सा बनने वाली थी। यह गोपीनाथ बोरदोलोई ही थे, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम की पहचान को नष्ट करने की साजिश का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचाया।
कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला
इससे पहले कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए पीएम ने कहा कि महाजंगलराज से मुक्ति का समय आ गया है।
प्रेट्र के अनुसार, गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) शुरू किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घुसपैठिये चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहें। केंद्र घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। लेकिन, देशद्रोही इन घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए हैं।
विपक्ष खुलेआम राष्ट्रविरोधी एजेंडा अपना रहा है-पीएम
सुप्रीम कोर्ट द्वारा घुसपैठियों को हटाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद विपक्ष खुलेआम राष्ट्रविरोधी एजेंडा अपना रहा है। ये पार्टियां घुसपैठियों के बचाव में बयान जारी कर रही हैं और उनके वकील अदालत में उनसे समझौता करने की गुहार लगा रहे हैं। राष्ट्रविरोधी मानसिकता राज्य में अशांति को फिर से जन्म दे सकती है। इसलिए जनता को सतर्क रहना, एकजुट रहना और विपक्ष की साजिशों को विफल करना आवश्यक है।
मोदी ने आरोप लगाया कि असम और पूर्वोत्तर का विकास कभी भी कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस ने उन घुसपैठियों को संरक्षण दिया, जिन्होंने जंगलों और जमीनों पर कब्जा कर लिया। इससे असम की सुरक्षा और पहचान को खतरा पैदा हो गया।
भाजपा सरकार पूर्वोत्तर में दशकों से कांग्रेस द्वारा की जा रही गलतियों को सुधार रही है। भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार के तहत असम में विकास उसी तरह निरंतर जारी है, जैसे शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह। असम की धरती से मेरा लगाव मुझे प्रेरित करता है। मुझे क्षेत्र के विकास के लिए शक्ति देता है।
कोलकाता से राज्य ब्यूरो के अनुसार, पीएम मोदी ने भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे नदिया जिले के ताहेरपुर में भाजपा की 'परिवर्तन संकल्प जनसभा' को कोलकाता हवाई अड्डे से वर्चुअली संबोधित किया।
अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि जिस तरह बिहार की जनता ने विकास के लिए जंगलराज को नकार दिया, उसी तरह अब बंगाल की बारी है। देश तेजी से विकास चाहता है। बिहार ने 20 साल बाद भी भाजपा-राजग को भारी जनादेश दिया है। बिहार चुनाव के परिणामों ने बंगाल में भाजपा की जीत के द्वार खोल दिए हैं। गंगाजी बिहार से बहते हुए बंगाल पहुंचती हैं। अब हमें बंगाल को 'महाजंगलराज' से मुक्ति दिलानी है।
तृणमूल सरकार घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है- पीएम
पीएम मोदी ने कहा कि तृणमूल सरकार घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जो बंगाल पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं। इसी कारण वह एसआइआर का विरोध कर रही है। यहां घुसपैठियों को खुला संरक्षण हासिल है। मैंने इंटरनेट मीडिया पर देखा कि कुछ लोगों ने 'गो बैक मोदी' के बोर्ड लगा रखे हैं। इससे बेहतर होता कि बंगाल की हर गली और खंभे पर 'गो बैक घुसपैठिए' लिखा जाता।
पीएम ने देर शाम एक्स पर पोस्ट के जरिये भी बंगाल को लेकर कई बातें रखीं। पीएम ने विशेषकर एसआइआर के कारण अपनी नागरिकता को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे शरणार्थी मतुआ समुदाय के लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के जरिये मतुआ को भारत में सम्मान के साथ रहने का अधिकार है।
पीएम ने लिखा-मैं हर मतुआ और नामशूद्र परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि हम हमेशा उनकी सेवा करेंगे। वे तृणमूल की कृपा से यहां नहीं हैं।
भारत के पहले प्रकृति-थीम वाले एयरपोर्ट टर्मिनल का किया उद्घाटन
पीएम मोदी ने गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डे पर 4000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह देश का पहला प्रकृति-थीम वाला टर्मिनल है। पीएम ने टर्मिनल के बाहर बोरदोलोई की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया।
घने कोहरे के कारण पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया
घने कोहरे के कारण पीएम का हेलिकॉप्टर नदिया जिले के ताहेरपुर में लैंड नहीं कर पाया। सुरक्षा कारणों से हेलिकॉप्टर को वापस कोलकाता एयरपोर्ट लाया गया। वहां से पीएम ने नदिया की जनसभा को वर्चुअली संबोधित किया।
3200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया
कोलकाता में पीएम ने वर्चुअली 3200 करोड़ की दो परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के 66.7 किलोमीटर लंबे सेक्शन का उद्घाटन और 17.6 किलोमीटर लंबे सेक्शन के फोर-लेन कार्य का शिलान्यास शामिल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।