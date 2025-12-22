Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'इस पर राजनीति हो रही है', नीतीश के हिजाब मामले में बोलीं महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने नीतीश कुमार के हिजाब मामले पर कहा कि महिलाओं के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे ...और पढ़ें

    Hero Image

    राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला का हिजाब उठाने के मामले में कहा कि महिलाओं के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मामले में राजनीति हो रही है। यह राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। इस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह रविवार को राजस्थान के कोटा में जनसुनवाई के लिए पहुंची थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में कमी हो रही है। दुष्कर्म के मामले भी कम हुए हैं।

    राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या तय किया?

    उन्होंने यहां जनसुनवाई करने के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने तय किया है कि देश के सभी जिलों में महिलाओं से जुड़े जिला स्तरीय कमेटियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। महिला आयोग महिलाओं के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रहा है।

    यह भी पढ़ें: हिजाब व‍िवाद: नीतीश कुमार 20-25 साल के छोकरा तो हैं नहीं; केंद्रीय मंत्री मांझी ने क्‍यों कह दिया ऐसा? दिल्‍ली का प्रसंग भी क‍िया साझा