मृत मानकर जिस युवक का कर दिया था क्रियाकर्म, वह जीवित लौटा घर
सूरजपुर के चंदरपुर गांव में एक चौंकाने वाली घटना हुई। जिस युवक को मरा समझकर दफना दिया गया था, वह अचानक घर लौट आया। एक अज्ञात शव की पहचान पुरुषोत्तम के रूप में हुई थी, जिसके बाद उसे दफना दिया गया। पुरुषोत्तम ने बताया कि वह अंबिकापुर में था। पुलिस अब दफनाए गए शव की पहचान करने में जुटी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के चंदरपुर गांव में जिस युवक को मृत मानकर दफना दिया गया था, वह मंगलवार को अचानक अपने घर लौट आया। इस घटना ने शोक मना रहे लोहार परिवार को हैरान कर दिया।
दरअसल शनिवार को कोतवाली इलाके के बायपास रोड जोगीमाड़ा देवीपुर में एक कुएं से अज्ञात युवक का शव मिला था। पुलिस ने शव की पहचान के लिए मर्ग कायम किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा।
मां ने की थी पुत्र की पहचान
चंदरपुर निवासी जैनराम विश्वकर्मा की वृद्ध पत्नी ने शव की पहचान अपने लापता पुत्र पुरुषोत्तम उर्फ घाटा (25 वर्ष) के रूप में की। पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सक ने डीएनए टेस्ट के लिए बोन को प्रिजर्व किया। शव को दफनाने की प्रक्रिया नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से की गई।
युवक ने बताई सच्चाई
युवक के स्वजन ने बताया कि वह बीते गुरुवार को मजदूरी के लिए सूरजपुर गया था और वापस घर नहीं लौटा। इधर मंगलवार को जब युवक पुरुषोत्तम घर लौटा, तो स्वजन पहले हैरान और फिर खुश हो गए। युवक ने बताया कि वह रिश्तेदार के यहां अंबिकापुर चला गया था।
सूरजपुर थाना प्रभारी विमलेश दुबे ने बताया कि कुएं में मिला शव फूल चुका था। वृद्ध महिला ने शव उसके लापता बेटे पुरुषोत्तम का होने का दावा किया था। महिला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से पुलिस ने शव को दफन कराया था। अब पुरुषोत्तम के जीवित होने की जानकारी मिली है। अब दफनाए गए शव की पहचान की प्रक्रिया कर तेज कर दी गई है।
