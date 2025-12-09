Language
    शव के साथ पांच दिन तक बैठी रही पत्नी और बेटी, पड़ोसियों ने दरवाजा खोला तो देखते ही उड़ गए होश

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:19 PM (IST)

    कोलकाता के बोसपुकुर इलाके में एक व्यक्ति का शव उसके घर में मिला, जहाँ उसकी पत्नी और बेटी उसके साथ बंद कमरे में बैठी थीं। पुलिस ने सड़ चुके शव को बरामद ...और पढ़ें

    कोलकाता के बोसपुकुर में घर से मिला शव

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दक्षिण कोलकाता के बोसपुकुर इलाके में एक शख्स के शव के साथ उसकी पत्नी व बेटी बंद कमरे में बैठीं मिलीं। पुलिस ने घर से सड़ा-गला शव बरामद किया। व्यक्ति की पहचान 64 वर्षीय सुमित सेन के रूप में हुई है।

    माना जा रहा है कि व्यक्ति की मौत चार-पांच दिनों पहले हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
    स्थानीय लोगों से पुलिस को पता चला है कि परिवार के तीनों सदस्य लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान थे।

    स्थानीय सूत्रों के अनुसार सुमित अपनी पत्नी अर्चना सेन और बेटी संप्रीति सेन के साथ बोसपुकुर स्थित अपने घर की पहली मंजिल पर रहते थे। वह एक निजी संस्था में काम करते थे। सेवानिवृत्ति के बाद से वे घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलते थे।

    हालांकि, पिछले तीन दिनों से सुमित के परिवार का कोई भी सदस्य घर के बाहर नहीं दिखा। घर का दरवाज़ा बंद था। यह देखकर स्थानीय लोगों को शक हुआ। उन्होंने कस्बा इलाके में सेन परिवार के एक रिश्तेदार को फोन करके मामले की जानकारी दी।

    पत्नी और बेटी शव के साथ बैठी मिलीं

    रिश्तेदार ने संप्रीति को फोन करके परिवार के बारे में पूछताछ की। पता चला है कि संप्रीति बार-बार अपने रिश्तेदारों को फोन पर बताती थी कि उसके माता-पिता ठीक हैं। लेकिन जब उस रिश्तेदार ने उसके माता-पिता को फोन करने के लिए कहा, तो कथित तौर पर उन्होंने फोन नहीं किया। इससे शक और बढ़ गया।

    सोमवार को रिश्तेदार और पड़ोसी सुमित के घर गए। उनका आरोप है कि कई बार खटखटाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद उन्होंने कस्बा थाने को सूचना दी।

    मानसिक रूप से परेशान था मृतक का परिवार

    लिस जब दरवाजा तोडक़र अंदर दाखिल हुई तो उसे घर में सड़ी-गली अवस्था में सुमित सेन का शव पड़ा मिला। शव के पास उनकी पत्नी व बेटी बैठी थीं। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण और समय पता चलेगा।