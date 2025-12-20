बहुत ही जरूरी मामलों की कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, बनाई गई विशेष अवकाश पीठ
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौजूदा अवकाश के दौरान अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अवकाश पीठ का गठन किया है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची शामिल होंगे।
यह पीठ 22 दिसंबर को अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण 22 दिसंबर से दो जनवरी 2026 तक बंद रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के बयान में क्या कहा गया?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ''छुट्टियों के दौरान तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण मामलों पर समय पर विचार सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष पीठ बनाई गई है।''
किया गया था तत्काल सुनवाई का अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट के अंतिम कार्य दिवस पर शुक्रवार को कई वकीलों ने मौखिक रूप से कुछ मामलों की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे सोमवार को विशेष पीठ का आयोजन करेंगे।
