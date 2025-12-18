'पीएम मोदी और पुतिन की मजबूत होती दोस्ती, ट्रंप नीतियों का उपहार है', विदेश नीति विशेषज्ञ ने भारत-रूस संबंधों पर कही ये बात
भारत दौरे पर आए पुतिन की पीएम मोदी के साथ कार वाली फोटो जमकर वायरल हुई। विदेश नीति विशेषज्ञ फरीद जकारिया ने कहा कि दिसंबर 2025 में भारत दौरे पर आए रूस ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत दौरे पर आए पुतिन की पीएम मोदी के साथ कार वाली फोटो जमकर वायरल हुई। विदेश नीति विशेषज्ञ फरीद जकारिया ने कहा कि दिसंबर 2025 में भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिखी गर्मजोशी भरी मित्रता कई मायनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का "उपहार" है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार,जकारिया ने कहा कि भारत-रूस के पुराने संबंध ट्रंप प्रशासन के दबाव (जैसे रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त टैरिफ) से और मजबूत हुए, क्योंकि इससे भारत को वैकल्पिक साझेदारों की ओर मुड़ने का मौका मिला।
पुतिन का 4-5 दिसंबर का दौरा आर्थिक संबंधों, विशेषकर व्यापार को मजबूत करने पर केंद्रित था। इस दौरान मोदी-पुतिन की कार में साथ यात्रा करते हुए ली गई सेल्फी वायरल हो गई, जो दोनों नेताओं की व्यक्तिगत निकटता का प्रतीक बनी।
यह तस्वीर अमेरिकी कांग्रेस में भी चर्चा का विषय बनी, जहां डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कामलागर-डोव ने इसे प्रदर्शित कर ट्रंप की भारत नीति की आलोचना की।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की दबावपूर्ण रणनीति भारत को रूस के करीब धकेल रही है, जो द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। कुल मिलाकर, यह दौरा भारत-रूस की "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी" को रेखांकित करता है, जबकि पश्चिमी देशों में इससे हलचल मची।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।