संसद में राजस्थान के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ टॉप, डॉ. मन्नालाल रावत तीसरे स्थान पर

जेएनएन, उदयपुर। संसद के शीतकालीन सत्र की तैयारी के बीच राजस्थान के सांसदों का मानसून सत्र का रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। प्रदेश के दोनों सदनों को मिलाकर कुल 35 सांसद हैं। इस दौरान सर्वाधिक 57 प्रश्न पूछकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ राजस्थान में पहले स्थान पर रहे। वहीं राज्यसभा सांसद श्रीमती सोनिया गांधी और चुन्नीलालगरासिया इस सत्र में कोई प्रश्न नहीं पूछ पाए।

दूसरे स्थान पर जालोर के सांसद लुंबाराम चौधरी रहे। पहली बार सांसद बने उदयपुर के डॉ. मन्नालाल रावत ने 41 प्रश्न पूछकर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। दक्षिणी राजस्थान की सांसदों की बात करें तो बांसवाड़ा-डूंगरपुर के राजकुमार रोत ने डॉ. रावत के मुकाबले आधे से भी कम प्रश्न पूछे और कमजोर प्रदर्शन किया। उनका ध्यान राजस्थान से बाहर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार पर अधिक रहा।