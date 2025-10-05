Rajasthan: मराठा की जगह अंकित हो गया पराठा, परीक्षा नियंत्रक ने दिया इस्तीफा

शहर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बीए फोर्थ सेमेस्टर (प्राइवेट) के इतिहास के प्रश्न पत्र ने विवादों को जन्म दे दिया। विश्वविद्यालय के पहले प्रश्न पत्र में कई सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे और टाइपिंग त्रुटियों ने छात्रों को परेशान कर दिया। इसके साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मराठा की जगह पेपर में पराठा अंकित था।

जेएनएन, उदयपुर। शहर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बीए फोर्थ सेमेस्टर (प्राइवेट) के इतिहास के प्रश्न पत्र ने विवादों को जन्म दे दिया। विश्वविद्यालय के पहले प्रश्न पत्र में कई सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे और टाइपिंग त्रुटियों ने छात्रों को परेशान कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 'मराठा' की जगह पेपर में 'पराठा' अंकित था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार से इस लापरवाही पर जवाब मांगा इस मामले का विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने किया। एबीवीपी के महानगर मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि छात्र प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार से इस लापरवाही पर जवाब मांगा, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बाद में परीक्षा नियंत्रक पी.एस. राजपूत को भी बुलाया गया, जिन्होंने जांच कराने का आश्वासन दिया।

विवाद बढ़ता देख राजपूत ने परीक्षा नियंत्रक पद से इस्तीफा दे दिया हालांकि, विवाद बढ़ता देख राजपूत ने परीक्षा नियंत्रक पद से इस्तीफा दे दिया। रजिस्ट्रार वृद्धिचंद गर्ग ने पुष्टि की कि राजपूत ने लिखित इस्तीफा दिया है और इसे विश्वविद्यालय स्तर पर आगे प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। प्रशासन ने छात्रों से दो दिन का वक्त मांगा है और जांच के बाद समाधान निकालने का आश्वासन दिया।