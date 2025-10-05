Language
    Rajasthan: मराठा की जगह अंकित हो गया पराठा, परीक्षा नियंत्रक ने दिया इस्तीफा

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:36 AM (IST)

    शहर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बीए फोर्थ सेमेस्टर (प्राइवेट) के इतिहास के प्रश्न पत्र ने विवादों को जन्म दे दिया। विश्वविद्यालय के पहले प्रश्न पत्र में कई सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे और टाइपिंग त्रुटियों ने छात्रों को परेशान कर दिया। इसके साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मराठा की जगह पेपर में पराठा अंकित था।

    मराठा की जगह अंकित हो गया पराठा, परीक्षा नियंत्रक ने दिया इस्तीफा (फोटो- जागरण)

     जेएनएन, उदयपुर। शहर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बीए फोर्थ सेमेस्टर (प्राइवेट) के इतिहास के प्रश्न पत्र ने विवादों को जन्म दे दिया। विश्वविद्यालय के पहले प्रश्न पत्र में कई सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे और टाइपिंग त्रुटियों ने छात्रों को परेशान कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 'मराठा' की जगह पेपर में 'पराठा' अंकित था।

     विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार से इस लापरवाही पर जवाब मांगा

    इस मामले का विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने किया। एबीवीपी के महानगर मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि छात्र प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार से इस लापरवाही पर जवाब मांगा, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बाद में परीक्षा नियंत्रक पी.एस. राजपूत को भी बुलाया गया, जिन्होंने जांच कराने का आश्वासन दिया।

    विवाद बढ़ता देख राजपूत ने परीक्षा नियंत्रक पद से इस्तीफा दे दिया

    हालांकि, विवाद बढ़ता देख राजपूत ने परीक्षा नियंत्रक पद से इस्तीफा दे दिया। रजिस्ट्रार वृद्धिचंद गर्ग ने पुष्टि की कि राजपूत ने लिखित इस्तीफा दिया है और इसे विश्वविद्यालय स्तर पर आगे प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। प्रशासन ने छात्रों से दो दिन का वक्त मांगा है और जांच के बाद समाधान निकालने का आश्वासन दिया।

    यह पेपर “History of India from 1885 to 1964” के अंतर्गत था, लेकिन इसमें 1857 की क्रांति और Indian Council Act जैसे विषयों पर सवाल पूछे गए, जो कोर्स का हिस्सा नहीं थे।

    छात्रों और शिक्षकों के बीच असंतोष की स्थिति

    सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में लगभग 5,000 प्राइवेट छात्र शनिवार से परीक्षा दे रहे हैं। 60 सेंटरों पर एग्जाम आयोजित हुए और अभी चार पेपर शेष हैं। छात्रों और शिक्षकों के बीच पेपर में हुई इस गड़बड़ी को लेकर असंतोष है।