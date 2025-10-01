इंदौर में पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे बिकने पर बवाल, चीन से कनेक्शन? ATS ने व्यापारियों से की पूछताछ
राजस्थान के झालावाड़ में जब्त पाक झंडे वाले गुब्बारों के तार इंदौर से जुड़े है। राजस्थान पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम छानबीन में जुटी है। सियागंज के दो व्यापारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है। जब्त गुब्बारे चाइना के होना बताए गए हैं। कोतवाली टीआई रविंद्र पाराशर के अनुसार उन्हेल झालावाड़ (राजस्थान) से एसआई अमरनाथ सिंह एटीएस के साथ पहुंचे हैं।
जेएनएन, इंदौर। राजस्थान के झालावाड़ में जब्त पाक झंडे वाले गुब्बारों के तार इंदौर से जुड़े है। राजस्थान पुलिस और आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) की संयुक्त टीम छानबीन में जुटी है। सियागंज के दो व्यापारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है।
जब्त गुब्बारे चाइना के होना बताए गए हैं। कोतवाली टीआई रविंद्र पाराशर के अनुसार उन्हेल झालावाड़ (राजस्थान) से एसआई अमरनाथ सिंह एटीएस के साथ पहुंचे हैं।
दो दिन पूर्व गांव में ऐसे गुब्बारे जब्त हुए
टीम ने बताया दो दिन पूर्व गांव में ऐसे गुब्बारे जब्त हुए हैं, जिन पर हरे रंग से उर्दू में 14 अगस्त जश्न ए आजादी लिखा हुआ है। उस पर पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है। जांच में पता चला बच्चों ने गुब्बारे स्थानीय दुकानदार प्रहलाद पुत्र रमेशचंद्र राठौर से खरीदा था।
प्रहलाद बिस्कुट की ब्रिक्री बढ़ाने के लिए पैकेट के साथ गुब्बारे चिपका कर बेच रहा था। उसने पूछताछ में आलोट (रतलाम) से दिलीप गोवर्धन पोरवाल निवासी उत्तम कालोनी का नाम बताया। दिलीप थोक व्यापारी है।
बुधवार को पुलिस ने दिलीप को हिरासत में लिया तो बताया वह स्वयं इंदौर के सियागंज से धीरज सिंघल से माल खरीदता है। दोपहर को टीएम इंदौर पहुंची और धीरज सिंघल और उसके भाई नीरज सिंघल को हिरासत में लिया।
सिंघल बंधुओं की सियागंज में बसंज एजेंसी के नाम से थोक की दुकान है। एसआई अजय मार्को के अनुसार नीरज और धीरज ने बताया जब्त माल चाइना का है।
दिल्ली-चेन्नई और राजस्थान से खरीदा माल
एसआई के अनुसार धीरज और नीरज ने बताया कि व्यापारी चाइना से कंटेनर के माध्यम से माल मंगवाते हैं। उन्होंने तीन बोरियां माल खरीदा था। माल दिल्ली, चेन्नई और राजस्थान से अलग अलग जगहों से आता है।
पुलिस अंतिम कड़ी तक पहुंचने के लिए व्यापारियों से बिल और अकाउंट की जानकारी मांग रही है। एटीएस ने भी व्यापारियों के खातों और फोन नंबरों की जानकारी ली है।
