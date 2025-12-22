न्यायालय आदेश के बाद हटा RSS पर किया गया आपत्तिजनक पोस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना में दर्ज एक मामले में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर किया गया आपत्तिजनक पोस्ट न्यायालय आदेश के बाद हटाया गया है।

गत 14 नवंबर को की गई शिकायत के बाद पुलिस ने एक्स अकाउंट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भ्रामक वीडियो, चित्र और टिप्पणी प्रसारित करने का तथ्य पाया था। पुलिस ने पोस्ट को हटाने के लिए एक्स कार्प को कई बार विधिवत ई-मेल व वैधानिक पत्राचार किया, लेकिन नहीं हटाया गया।