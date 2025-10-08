बिहार चुनाव में केंद्र सरकार पर भी लागू होगी आदर्श आचार संहिता, EC ने दिए कड़े निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि बिहार से संबंधित घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों के संदर्भ में चुनाव की आदर्श आचार संहिता (माडल कोड आफ कंडक्ट-एमसीसी) के प्रविधान केंद्र सरकार पर भी लागू होते हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करने के तुरंत बाद यह चुनाव कोड लागू किया। चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। बुधवार को जारी एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा, ''आदर्श आचार संहिता केंद्र में मौजूद राजग सरकार पर भी लागू होगी, जब तक कि यह बिहार के लिए घोषणाओं/नीतिगत निर्णयों से संबंधित है।''

चुनाव आयोग के निर्देश चुनाव प्राधिकरण ने यह भी कहा कि नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी निवासों के बाहर कोई प्रदर्शन या पिकेटिंग नहीं होनी चाहिए। आयोग ने कहा,''भूमि, भवन या दीवारों का उपयोग झंडों, बैनरों या पोस्टरों के लिए मालिक की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।''