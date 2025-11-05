जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह एक दुखद हादसा घटित हुआ। रेल लाइन पार करते समय हावड़ा-कालका मेल ट्रेन की चपेट में आने से छह महिला श्रद्धालुओं की जान चली गई। इस हादसे में शवों की स्थिति अत्यंत गंभीर थी, जिन्हें जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

हालांक‍ि ससमय राहत और बचाव कार्य शुरू करने के साथ ही हादसे में मृतकों की पहचान भी जारी कर दी गई। प्लेटफार्म नंबर चार पर उतरने के बाद, श्रद्धालु विपरीत दिशा में प्लेटफार्म नंबर तीन की ओर जाने के लिए रेल लाइन पार करने लगे। इसी दौरान, थ्रू जा रही कालका मेल की चपेट में आ गए।

मृतकों में सविता देवी पत्नी राजकुमार, साधना देवी पत्नी विजय शंकर, शिव कुमारी पत्नी विजय कुमार, अंजू देवी पत्नी श्याम प्रसाद, सुशीला देवी पत्नी मोतीलाल, और कलावती देवी पत्नी जनार्दन यादव शामिल हैं। सभी का संबंध मीरजापुर और सोनभद्र से था। मृतकों में अध‍िकांश का संबंध पड़री और राजगढ़ के लोग शाम‍िल हैं।

सुबह लगभग सवा नौ बजे, सोनभद्र की ओर से आने वाली गोमो-प्रयागराज बरवाडीह पैसेंजर ट्रेन प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची। इसमें सवार श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए चुनार आए थे। प्लेटफार्म नंबर चार पर उतरने के बाद, श्रद्धालु विपरीत दिशा में प्लेटफार्म नंबर तीन की ओर जाने के लिए रेल लाइन पार करने लगे। इसी दौरान ट्रेन आने से यह हादसा हो गया।

हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों और अन्य लोगों में चीख-पुकार सुनाई दी। जीआरपी और आरपीएफ ने तुरंत शवों को अपने कब्जे में लिया और घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी। इसके साथ ही, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी स्टेशन पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाएं। इसके साथ ही, उन्होंने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी मौके पर भेजने का आदेश दिया ताकि राहत कार्य में कोई कमी न रहे।

मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के लिए भी निर्देश दिए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। यह घटना न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा आघात है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है। रेलवे सुरक्षा को लेकर उठाए जाने वाले कदमों की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है।