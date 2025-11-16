Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजभवन में हथियार और गोला-बारूद बांटे जाने का आरोप, राज्यपाल ने TMC सांसद से बोले- बंगाल की जनता से माफी मांगो

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:49 AM (IST)

    शनिवार को बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद राजभवन ने देर शाम एक बयान जारी कर कहा कि राजभवन सांसदों, नागरिक समाज के सदस्यों और पत्रकारों के लिए खुला है, जिनकी संख्या 100 से ज्यादा न हो, वे रविवार सुबह-सुबह ही राजभवन आएं और जांच करें कि क्या सांसद द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई हथियार और गोला-बारूद जमा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बंगाल राज्यपाल ने TMC सांसद से बोले- बंगाल की जनता से माफी मांगो (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा राजभवन में हथियार और गोला-बारूद बांटे जाने के आरोपों पर राजभवन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए उन्हें इसे साबित करने की चुनौती दी है।

    शनिवार को बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद राजभवन ने देर शाम एक बयान जारी कर कहा कि राजभवन सांसदों, नागरिक समाज के सदस्यों और पत्रकारों के लिए खुला है, जिनकी संख्या 100 से ज्यादा न हो, वे रविवार सुबह-सुबह ही राजभवन आएं और जांच करें कि क्या सांसद द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई हथियार और गोला-बारूद जमा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजभवन ने कहा कि अगर यह आरोप सही नहीं है, तो सांसद बंगाल की जनता से माफी मांगें और नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहें।

    बयान में कहा गया कि चूंकि कोलकाता पुलिस राजभवन की सुरक्षा कर रही है, इसलिए तुरंत जांच की जा सकती है कि उन्होंने कथित तौर पर राजभवन में हथियार और गोला-बारूद लाने की अनुमति कैसे दी, जो जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त राज्यपाल और उनके राजभवन के कर्मचारियों के लिए खतरा है।

    राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस के सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें राजभवन में अवैध हथियारों और गोला-बारूद की जांच पूरी होने तक राजभवन छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। हालांकि राज्यपाल ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैं राजभवन में ही रहूंगा।

    मालूम हो कि अक्सर विवादित टिप्पणियों के जाने जाने वाले श्रीरामपुर से तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने दिन में पत्रकारों से कहा कि बंगाल के राज्यपाल से कहिए कि वे राजभवन में भाजपा के अपराधियों को न आने दें।

    उन्होंने आरोप लगाया कि वह (राज्यपाल) उन्हें वहां रख रहे हैं और उन्हें हथियार और गोला-बारूद दे रहे हैं ताकि वे जाकर तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमला कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ऐसा राज्यपाल पद पर रहेगा, बंगाल में कुछ भी अच्छा नहीं होगा।