Maharashtra: मां गई थी गरबा खेलने, कलयुगी पिता ने पांच साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म; ICU में भर्ती

महाराष्ट्र के अकोला में सौतेले पिता ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती है। सोमवार को एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के अनुसार /यह घटना उस समय हुई जब लड़की की मां गरबा कार्यक्रम में गई थी। इसके साथ ही पुलिस ने सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

कलयुगी पिता ने पांच साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)