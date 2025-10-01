Language
    Maharashtra: मां गई थी गरबा खेलने, कलयुगी पिता ने पांच साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म; ICU में भर्ती

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:38 AM (IST)

    महाराष्ट्र के अकोला में सौतेले पिता ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती है। सोमवार को एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के अनुसार /यह घटना उस समय हुई जब लड़की की मां गरबा कार्यक्रम में गई थी। इसके साथ ही पुलिस ने सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

    कलयुगी पिता ने पांच साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)

     डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के अकोला में सौतेले पिता ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती है। सोमवार को एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार , पुलिस के अनुसार, यह हमला उस समय हुआ जब लड़की की मां गरबा कार्यक्रम में गई थी।

    मां के हवाले से बताया गया कि वह अपनी बेटी और बेटे को अपने पति के पास छोड़कर नवरात्रि कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। वापस लौटने पर उसने अपनी बेटी को जोर-जोर से कराहते सुना। लड़की ने अपनी मां को पूरी घटना बताई।

    इसके बाद मां उसे अस्पताल ले गई, जहां वह अभी भी आईसीयू में है। पुलिस ने सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है।