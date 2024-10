By election 2024: कांग्रेस ने MP और असम उपचुनाव के लिए जारी की लिस्ट, 6 उम्मीदवारों के नाम का एलान

असम में पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव निर्वाचन क्षेत्रों के पूर्व परिसीमन के अनुसार होने जा रहे हैं। असम में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पिछले साल अगस्त में हुआ था और लोकसभा चुनाव परिसीमित निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार हुए थे। क्योंकि वर्तमान 15वीं असम विधान सभा भंग नहीं हुई है, इसलिए उपचुनाव पांच विधानसभा क्षेत्रों के पूर्व-सीमांकित क्षेत्रों के अनुसार होंगे।

The Congress President, Mallikarjun Kharge, has approved the proposals to nominate the following members as party candidates for the bye-elections to the Legislative Assemblies of Assam and Madhya Pradesh pic.twitter.com/096BmhNxKm