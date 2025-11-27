केंद्र सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर शुरू की प्रतियोगिता, युवा कलाकारों के लिए खास मौका

पीटीआई, नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें नागरिक अपनी रचनात्मकता और देशभक्ति की भावना दिखाते हुए राष्ट्रीय गीत को अपने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार ने कहा कि चाहे शास्त्रीय शैली में गाया जाए, समकालीन प्रस्तुति के रूप में प्रस्तुत किया जाए, समूह प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाए या वाद्य संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जाए, प्रत्येक प्रविष्टि वंदे मातरम की अद्वितीय विरासत का जश्न मनाएगी।

2026 के गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय ने 'मायगाव' के साथ समन्वय में नागरिकों विशेषकर छात्रों और युवा कलाकारों के लिए राष्ट्र के प्रति अपनी देशभक्ति और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए तीन प्रतियोगिताएं शुरू की हैं।