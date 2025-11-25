Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवसेना की पूर्व महिला विधायक को कार ने मारी जोरदार टक्कर, ICU में भर्ती; गाड़ी वाला फरार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:17 PM (IST)

    नासिक में पूर्व विधायक निर्मल गावित को अपने पोती के साथ पैदल जाते समय एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी।घटना के बाद गाव गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिवसेना की पूर्व महिला विधायक को कार ने मारी जोरदार टक्कर (फोटो- वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। नासिक में पूर्व विधायक निर्मल गावित को अपने पोत के साथ पैदल जाते समय एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी।घटना के बाद निर्मल गावित गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि दुर्घटना जानबूझकर की गई थी। सड़क पर इतनी जगह थी कि कार उनके पास से निकल सकती थी। कार पूर्व विधायक से कुछ मीटर पीछे धीमी भी हुई, फिर उसने अपनी गति बढ़ा दी और पीछे से उन्हें टक्कर मार दी।

     पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पूर्व विधायक और उनको पोते को टक्कर मारने के बाद कार का चालक मदद के लिए नहीं रुका, बल्कि तेजी से उस क्षेत्र से भाग गया और सीसीटीवी में घटना कैद हो गई।

     पुलिस ने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कार ने उसे जानबूझकर टक्कर मारी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता माणिकराव होडल्या गावित की बेटी गावित, जो पहले कांग्रेस में थीं, इगतपुरी विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुकी हैं।

     वह 2019 में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गईं। शिवसेना के दो धड़ों में बंट जाने के बाद, वह इस साल मई में एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गईं। गावित ने कहा था कि नेता भले ही बदल गए हों, पार्टी वही है।