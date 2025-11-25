शिवसेना की पूर्व महिला विधायक को कार ने मारी जोरदार टक्कर, ICU में भर्ती; गाड़ी वाला फरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नासिक में पूर्व विधायक निर्मल गावित को अपने पोती के साथ पैदल जाते समय एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी।घटना के बाद निर्मल गावित गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है।

सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि दुर्घटना जानबूझकर की गई थी। सड़क पर इतनी जगह थी कि कार उनके पास से निकल सकती थी। कार पूर्व विधायक से कुछ मीटर पीछे धीमी भी हुई, फिर उसने अपनी गति बढ़ा दी और पीछे से उन्हें टक्कर मार दी।

पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पूर्व विधायक और उनको पोते को टक्कर मारने के बाद कार का चालक मदद के लिए नहीं रुका, बल्कि तेजी से उस क्षेत्र से भाग गया और सीसीटीवी में घटना कैद हो गई।

पुलिस ने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कार ने उसे जानबूझकर टक्कर मारी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता माणिकराव होडल्या गावित की बेटी गावित, जो पहले कांग्रेस में थीं, इगतपुरी विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुकी हैं।