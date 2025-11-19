अल फलाह विवि के मालिक जवाद के भाई हमूद की जमानत याचिका खारिज, 25 साल पहले दंगों से जुड़े मामले में जेल में है बंद

जेएनएन, इंदौर। दंगा, हत्या का प्रयास और धोखाधड़ी के प्रकरण में हैदराबाद से गिरफ्तार हमूद सिद्दीकी की जमानत याचिका मंगलवार को स्थानीय कोर्ट ने खारिज कर दी।

हमूद हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के मालिक जवाद सिद्दीकी का भाई है। वह इंदौर के महू उपजेल में है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही हमूद एनआइए और प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) के रडार पर है।

बता दें की सफेदपोश आतंकी माड्यूल और विस्फोटक बरामदगी मामले में अल-फलाह विश्वविद्यालय का नाम सामने आने के बाद महू पुलिस ने हमूद के विरुद्ध दर्ज 25 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले व 1988-89 के दंगों में शामिल होने व हत्या के प्रयास के प्रकरण में हैदराबाद से गिरफ्तार किया है।