वायु सेना ने याद दिलाया बांग्लादेश में किए गए अपने अभियान, भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को दी गई श्रद्धांजलि

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना ने बुधवार को असम के मोहनबाड़ी स्थित वायु सेना स्टेशन में 1971 के युद्ध में भारत की जीत की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया। अधिकारियों ने बताया कि वायु सेना ने हवाई प्रदर्शन के माध्यम से तंगेल में बम गिराने की घटना, मेघना नदी पार करना, ढाका स्थित सरकारी भवन पर हमला और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के अन्य महत्वपूर्ण अभियानों का पुनर्मंचन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और शौर्य को श्रद्धांजलि दी गई। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वरिष्ठ सैन्य और असैन्य गणमान्य व्यक्ति, पूर्व सैनिक और असम के बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, एसयू-30 एमकेआइ, सी-130, डोर्नियर, एएन-32, चिनूक, एमआइ-17, एएलएच और चीता विमानों द्वारा किए गए हवाई प्रदर्शन में 1971 के युद्ध के प्रमुख मिशनों पुनर्मंचन किया गया। इसमें तंगेल एयरड्राप, मेघना नदी पार करना और ढाका में सरकारी भवन पर हमला शामिल था।

इस प्रदर्शन ने भारतीय वायु सेना की परिचालन क्षमता और मिशन तत्परता को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर '1971 के युद्ध के दौरान हवाई अभियान' विषय पर एक सेमिनार भी आयोजित किया गया जिसमें वायु सेना के पूर्व सैनिकों ने युद्ध में अपनी भागीदारी से जुड़े किस्से और अनुभव साझा किए।

'ट्रायम्फ फ्राम द स्काई-71' नामक एक प्रदर्शनी में युद्ध के समय की दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। इसमें भारत की निर्णायक विजय का प्रतीक मानी जाने वाली औपचारिक मशाल 'स्वर्णिम विजय मशाल' की एक प्रतिकृति भी शामिल थी। दुश्मन देश के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार : वायु सेना प्रमुख वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बुधवार को कहा कि भारतीय वायु सेना किसी भी शत्रु राष्ट्र द्वारा किए गए दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वायु सेना पिछले अनुभवों के आधार पर अपनी क्षमता और रणनीति में लगातार सुधार कर रही है।