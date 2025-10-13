ठाणे: 5 साल पहले हुए जानलेवा हमले पर आया कोर्ट का फैसला, आरोपी को दी 7 साल के कठोर कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, ठाणे। मुंबई के ठाणे में अदालत ने एक व्यक्ति को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे जानलेवा हमले का दोषी पाया है, जिसके बाद यह सजा सुनाई गई है। यह मामला 10 फरवरी 2020 का है। आपसी रंजिश के चलते 23 वर्षीय आकाश शुकलाल भोये ने सुमित विष्णु गवित पर खतरनाक हमला किया था। महाराष्ट्र के ठाणे में एक मंदिर के मुख्य द्वार पर ही हमले को अंजाम दिया गया था।

क्या था पूरा मामला? इस हमले में आकाश ने समित पर चाकू से हमला किया था, जिससे सुमित बुरी तरह घायल हो गया था। उसके सिर, सीने और पीठ पर चाकू के गहरे घाव थे, जिससे वो पूरी तरह लहूलुहान हो गया था। हालांकि, अस्पताल में इलाज के दौरान सुमित की जान बच गई। वर्तकनगर पुलिस ने मामले पर केस दर्ज किया था।

मुख्य आरोपी समेत 3 को मिली सजा वहीं, अब 5 साल बाद मामले पर कोर्ट का फैसला आया है। सेशन जज एस बी अग्रवाल ने समित की मेडिकल रिपोर्ट और आकाश के पास धारदार हथियार मिलने के आधार पर सभी आरोपों को सही माना है। अदालत ने 10 अक्टूबर को आकाश को 7 साल के कठोर कारावास में भेजने का फैसला सुनाया है। साथ ही आकाश का साथ देने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी सजा दी गई है।