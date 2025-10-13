Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठाणे: 5 साल पहले हुए जानलेवा हमले पर आया कोर्ट का फैसला, आरोपी को दी 7 साल के कठोर कारावास की सजा

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    Thane News: ठाणे की एक अदालत ने आकाश शुकलाल भोये को 2020 में सुमित विष्णु गवित पर जानलेवा चाकू से हमला करने का दोषी पाया है। आपसी रंजिश के चलते हुए इस हमले में सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसकी जान बच गई। कोर्ट ने आकाश को 7 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ठाणे की अदालत ने व्यक्ति को दी 7 साल की सजा। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, ठाणे। मुंबई के ठाणे में अदालत ने एक व्यक्ति को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे जानलेवा हमले का दोषी पाया है, जिसके बाद यह सजा सुनाई गई है।

    यह मामला 10 फरवरी 2020 का है। आपसी रंजिश के चलते 23 वर्षीय आकाश शुकलाल भोये ने सुमित विष्णु गवित पर खतरनाक हमला किया था। महाराष्ट्र के ठाणे में एक मंदिर के मुख्य द्वार पर ही हमले को अंजाम दिया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या था पूरा मामला?

    इस हमले में आकाश ने समित पर चाकू से हमला किया था, जिससे सुमित बुरी तरह घायल हो गया था। उसके सिर, सीने और पीठ पर चाकू के गहरे घाव थे, जिससे वो पूरी तरह लहूलुहान हो गया था। हालांकि, अस्पताल में इलाज के दौरान सुमित की जान बच गई। वर्तकनगर पुलिस ने मामले पर केस दर्ज किया था।

    मुख्य आरोपी समेत 3 को मिली सजा

    वहीं, अब 5 साल बाद मामले पर कोर्ट का फैसला आया है। सेशन जज एस बी अग्रवाल ने समित की मेडिकल रिपोर्ट और आकाश के पास धारदार हथियार मिलने के आधार पर सभी आरोपों को सही माना है। अदालत ने 10 अक्टूबर को आकाश को 7 साल के कठोर कारावास में भेजने का फैसला सुनाया है। साथ ही आकाश का साथ देने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी सजा दी गई है।

    देना होगा 1 लाख रुपये का जुर्माना

    फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि 6 महीने पहले हुई लड़ाई के आधार पर यह हमला किया गया। इसलिए भोये को 7 साल के कठोर कारावास के साथ 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। वहीं, जुर्माने की यह राशि पीड़ित को दी जाएगी।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- Coldrif कफ सीरप बनाने वाली कंपनी पर लगा ताला, तमिलनाडु सरकार ने रद किया लाइसेंस