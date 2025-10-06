Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महाराष्ट्र: ठाणे के केमिकल गोदाम में लगी आग, बुझाते हुए घायल हुआ फायर ऑफिसर

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:31 AM (IST)

    महाराष्ट्र के ठाणे में एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया जिसमें कुछ कर्मचारी घायल हो गए। हालांकि किसी भी जानहानि की खबर नहीं है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। ताजा जानकारी के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।

    prefferd source google
    Hero Image
    महाराष्ट्र के ठाणे स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा चुका है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना ठाणे स्थित एक केमिकल गोदाम की है। रविवार की रात लगभग 9:45 बजे गोदाम में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

    फायर अधिकारी घायल

    आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग बुझाते हुए अग्निशमन अधिकारी नाले में गिर गए, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं हैं। हालांकि, इस घटना में किसी भी जानमाल की हानि की सूचना नहीं मिली है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।