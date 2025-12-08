'जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं तब तक चलेगा धरना...' तेजपुर यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर को हटाने की मांग तेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने केंद्र सरकार से एक इनफॉर्मल लेटर मिलने का दावा किया है, जिसमें वाइस-चांसलर शंभू नाथ सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू करने की बात कही गई है। इसे अभी तक शुरुआती जानकारी माना जा रहा है। इस मामले में स्टूडेंट्स, फैकल्टी और नॉन-टीचिंग स्टाफ के यूनाइटेड फ्रंट ने कहा कि उनका विरोध तब ता जारी रहेगा जब तक सरकार मामले में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। बता दें विरोध-प्रदर्शन 80 दिनों से ज्यादा समय से चल रहा है।

तेजपुर यूनिवर्सिटी में वीसी के खिलाफ प्रदर्शन हाथ से लिखे इस लेटर में कहा गया है कि शंभू नाथ सिंह से यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छीन ली जाएगी। इसमें सभी आरोपों की समय पर जांच का भी भरोसा दिया गया है।

हालांकि, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी ने तब तक पूरी तरह से धरना जारी रखने का फैसला किया है जब तक कि ऑफिशियली कोई फॉर्मल, ठोस एग्रीमेंट नहीं मिल जाता है। आधिकारिक अधिसूचना तक धरना जारी रहेगा इस मामले में जॉइंट डायरेक्टर ने बताया है कि एक्टिंग वाइस-चांसलर, प्रोफेसर ध्रुबा के भट्टाचार्य की नियुक्ति के संबंध में अगली सूचना तक स्टेटस को बनाए रखा जाएगा। क्यों मचा है बवाल? तेजपुर यूनिवर्सिटी का विवाद तब सामने आया जब एक ऑफिशियल RTI (सूचना का अधिकार) जवाब में पता चला कि शंभू नाथ सिंह के अपॉइंटमेंट और एकेडमिक क्वालिफिकेशन से जुड़े कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में मौजूद नहीं हैं।