एलन मस्क और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बीच फिर हुई बहस, मस्क बोले- अगर मैं जीता तो आप देंगे इस्तीफा और अगर आप जीते तो…

दरअसल, पिछले कई दिनों से मस्क वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर लगातार टिप्पणी कर रहे थे। मादुरो ने बुधवार को मस्क के हमलों का जवाब देते हुए कहा, "एलन मस्क, जो कोई भी मेरे साथ खिलवाड़ करेगा, वह खत्म हो जाएगा। जो कोई भी वेनेजुएला के साथ खिलवाड़ करेगा, वह बर्बाद होगा। एलन मस्क, तुम लड़ना चाहते हो? चलो, एलन मस्क। मैं तैयार हूं। मैं तुमसे नहीं डरता। चलो, जहां भी तुम चाहो, वहां चलते हैं... बस बताओ कि कहां।"

इसके बाद एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं स्वीकार करता हूं... वह हार जाएगा।

गैरतलब है कि मस्क पिछले कई दिनों से एक्स पर मादुरो की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव परिणामों के बाद मादुरो को तानाशाह और जोकर तक कहा था।

वेनेजुएला के चुनाव से पहले मस्क ने एक पोस्ट में लिखा, वेनेजुएला के लोगों के लिए बेहतर भविष्य को चुनने का समय आ गया है। मारिया कोरिना का समर्थन करें! वह बेहद लोकप्रिय विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो का जिक्र कर रहे थे, जिन्हें मादुरो के खिलाफ चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। परिणामों की घोषणा के बाद मस्क ने कहा, तानाशाह मादुरो को शर्म आनी चाहिए।

मादुरो ने मस्क पर वेनेजुएला के खिलाफ हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया है, उनका आरोप है कि नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल (CNE) में कथित "कंप्यूटर हैकिंग" के पीछे तकनीक दिग्गज का हाथ है।

एलन मस्क ने एक अन्य पोस्ट में कहा, अगर मैं जीतता हूं तो वह वेनेजुएला के तानाशाह के पद से इस्तीफा दे देंगे। अगर वह जीतते है, तो मैं उन्हें मुफ्त में मंगल ग्रह घुमाऊंगा।

If I win, he resigns as dictator of Venezuela.



If he wins, I give him a free ride to Mars.— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2024