आतंकियों ने भारत पर कब्जे की बात कहकर किशोरों को बरगलाया, एनआइए से पूछताछ में बड़ा खुलासा
छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान आधारित आइएसआइएस मॉड्यूल के लिए काम करने के आरोप में पकड़े गए दो मुस्लिम किशोरों से एटीएस ने शनिवार को भी पूछताछ की। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि पाकिस्तानी आतंकी समूह ने किशोरों को यह कहकर बरगलाया था कि अगले पांच से 10 वर्षों में भारत पर कब्जा कर लिया जाएगा।
पीटीआई, रायपुर। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान आधारित आइएसआइएस माड्यूल के लिए काम करने के आरोप में पकड़े गए दो मुस्लिम किशोरों से एटीएस ने शनिवार को भी पूछताछ की।
जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि पाकिस्तानी आतंकी समूह ने किशोरों को यह कहकर बरगलाया था कि अगले पांच से 10 वर्षों में भारत पर कब्जा कर लिया जाएगा।
रायपुर और भिलाई से मंगलवार को गिरफ्तार किए गए दोनों किशोरों को बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया है, जहां उनसे पूछताछ जारी है। एटीएस द्वारा एकत्रित तथ्यों को एनआइए के साथ साझा किया गया है, जो इनका गहन विश्लेषण कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी हैंडलरों ने किशोरों को योजनाबद्ध तरीके से अपनी कट्टर विचारधारा में ढाल लिया था और उन्हें धर्म के नाम पर जेहाद के लिए उकसाया गया।
हैंडलर ने उन्हें ऐसे युवाओं का नेटवर्क बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जो उनके विचारों से प्रभावित हो सकते थे। यह भी सामने आया है कि दोनों को राज्य में आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंपने की योजना थी, लेकिन एटीएस ने समय रहते उन्हें पकड़कर इस साजिश को विफल कर दिया।
एटीएस अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ परिवार की मौजूदगी में की जा रही है, ताकि मानसिक दबाव न बने। साथ ही, दोनों को मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी दी जा रही है।
