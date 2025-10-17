असम के तिनसुकिया में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, तीन जवान घायल
असम के तिनसुकिया जिले के काकोपाथर क्षेत्र में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया, जिसमें तीन जवान घायल हो गए। सेना और पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश में इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। रात में आतंकवादियों ने चलती गाड़ी से फायरिंग की, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के तिनसुकिया जिले के काकोपाथर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह आर्मी कैंप पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में सेना के तीन जवान घायल हो गए।
इस घटना को लेकर सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सेना और पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्चऑपरेशन शुरू किया है।
रात बारह बजे आतंकियों ने कैंप पर की फायरिंग
रात 12.30 बजे के करीब कुछ आतंकवादियों ने चलती गाड़ी से काकोपाथर कंपनी की जगह पर फायरिंग की। ड्यूटी पर मौजूद सैनिकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। हालांकि, आसपास के घरों को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी भी बरती गई।
सेना के एक अधिकारी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकवादी ऑटोमैटिक हथियारों से जानबूझकर फायरिंग करने के बाद मौके से भाग गए।
हमले में जवानों को मामूली चोटें आई हैं
बताया गया कि इस हमले में तीन जवानों को मामूली चोटें आई हैं। इलाके में पुलिस के साथ मिलकर सर्चऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह इलाका असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच इंटरस्टेटबॉर्डर के पास है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
