आतंक का नया चेहरा! देश ने कब-कब झेला आतंकी हमलों का दंश? 33 साल में हुए 42 टेरर अटैक
पहले अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आतंकी बनाया जाता था। लेकिन हाल ही में लाल किला आतंकी हमले में उच्च शिक्षित मेडिकल पेशेवरों का नेटवर्क सामने आया है। एमबीबीएस और एमडी डिग्री धारकों का आत्मघाती हमलावर होना आतंक का एक नया और चुनौतीपूर्ण रूप है, जो देश की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और कठिन बना रहा है। यह लेख 1993 से 2025 तक के प्रमुख आतंकी हमलों की सूची भी देता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत करीब चार दशक से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। इस लंबे दौर में कभी पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर भारत भेजा और इनके जरिये आतंकी हमलों को अंजाम दिया और कभी भारत में स्थानीय नेटवर्क तैयार कर स्थानीय लोगों की मदद से हमले कराए।
भारत के संदर्भ में अब तक यह माना जाता रहा है कि अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ब्रेनवाश कर आतंकी बनाया जाता रहा है। लेकिन हाल में हुए लाल किला आतंकी हमले में सफेदपोश आतंकियों का नेटवर्क सामने आया है। ये आतंकी उच्च शिक्षित मेडिकल पेशेवर हैं।
इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति भी आत्मघाती हमलावर हो सकता है। आतंक के इस नए रूप ने आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को और कठिन बना दिया है। आतंक के नए चेहरे के पीछे छिपी विचारधारा और मानसिकता की पड़ताल ही आज का मुद्दा है.....
आतंकी हमलों का दंश (1993-2025)
1993
12 मार्च: महाराष्ट्र, बांबे में हुए 12 बम धमाकों में 257 की मौत, 1400 से अधिक घायल
8 अगस्त: तमिलनाडु, चेन्नई स्थित आरएसएस कार्यालय के पास हुए धमाके में 5 की मौत
1996
21 मई: दिल्ली, लाजपत नगर विस्फोट में 13 की मौत, 19 घायल
22 मई: राजस्थान, दौसा बम धमाके में 14 की मौत, 37 लोग हुए घायल
1997
1 अक्टूबर: दिल्ली, फ्रंटियर मेल धमाके में तीन लोगों की मौत
18 अक्टूबर: दिल्ली, बाजार में हुए धमाकों में 59 मरे 150 से अधिक घायल
30 नवंबर: दिल्ली, चांदनी चौक धमाके में 3 की मौत, 73 घायल
30 दिसंबर: दिल्ली, पंजाबी बाग में हुए बम विस्फोट में चार की मौत, 30 घायल
1999
25 जनवरी: जम्मू-कश्मीर, आतंकियों ने की 23 कश्मीर पंडितों की हत्या
24-31 दिसंबर: आइसी, 814 को बंधक बनाया गया, एक यात्री की हत्या, आतंकियों की रिहाई के बदले में कंधार से पायलट सहित यात्रियों को छोड़ा गया
2000
20 मार्च: जम्मू-कश्मीर, चिट्टीसिंहपुरा में 25 सिखों की हत्या
2001
1 अक्टूबर: जम्मू-कश्मीर, आत्मघाती कार विस्फोट में 38 लोगों की मौत
13 दिसंबर: दिल्ली, संसद हमले में 9 की मौत 18 घायल
2002
14 मई: जम्मू-कश्मीर, कालू चक हमले में 31 मरे, 47 घायल
2 सितंबर: गुजरात, अक्षरधाम आतंकी हमले में 13 की मौत, 80 घायल
2003
13 मार्च: जम्मू-कश्मीर, नादीमार्ग में 24 पंडितों की हत्या
25 अगस्त: महाराष्ट्र, मुंबई धमाकों में 54 की मौत, 244 घायल
2005
5 जुलाई: उत्तर प्रदेश, अयोध्या आतंकी में एक की मौत, पांच आतंकी मारे गए
29 अक्टूबर: दिल्ली, सिलसिलेवार बम धमाकों में 62 मरे, 200 घायल
2006
7 मार्च: उत्तर प्रदेश, वाराणसी धमाके में 28 की मौत, 100 से अधिक घायल
30 अप्रैल: जम्मू-कश्मीर, डोडा उधम पुर आतंकी हमले में 57 की हत्या
11 जुलाई: महाराष्ट्र, ट्रेन बम धमाकों में 209 की मौत, सैकड़ों घायल
8 सितंबर: महाराष्ट्र, मालेगांव बम धमाके में 45 की मौत, 145 घायल
2007
18 फरवरी: हरियाणा, समझौता ट्रेन बम धमाके में 70 की मौत, 50 घायल
18 मई: आंध्र प्रदेश, मक्का मस्जिद धमाके में 16 की मौत, 100 घायल
25 अगस्त: आंध्र प्रदेश, हैदराबाद विस्फोट में 42 की मौत, 54 घायल 23 नवंबर: उत्तर प्रदेश, कोर्ट में हुए धमाकों में 18 की मौत, 81 घायल
2008
13 मई: राजस्थान, जयपुर धमाकों में 63 की मौत, 200 घायल
26 जुलाई: गुजरात, 21 धमाकों में 56 की मौत, 200 से अधिक घायल
13 सितंबर: दिल्ली, पांच धमाकों में 30 से अधिक की मौत, 100 से ज्यादा घायल 27 सितंबर : दिल्ली, मेहरौली बम धमाके में 2 की मौत, 22 घायल
26-28 नवंबर: महाराष्ट्र, मुंबई हमलों में 166 लोग मारे गए, 300 से अधिक घायल
2010
13 फरवरी: महाराष्ट्र, पुणे जर्मन बेकरी धमाके में 18 की मौत, 54 घायल
2013
21 फरवरी: आंध्र प्रदेश, हैदराबाद बम धमाकों में 18 की मौत
2016
2 जनवरी: पंजाब, पठानकोट आतंकी हमले में 8 की मौत
18 सितंबर: जम्मू-कश्मीर, उरी हमले में 19 सैनिकों की मौत
29 नवंबर: जम्मू-कश्मीर, नगरोटा हमले में 7 सैनिकों की मौत
2017
10 जुलाई: जम्मू-कश्मीर, अमरनाथ यात्रा हमले में 8 की मौत
2018
10 फरवरी: जम्मू-कश्मीर, सुंजवान हमले में 6 सैनिकों और एक नागरिक की मौत
2019
14 फरवरी : जम्मू-कश्मीर, पुलवामा आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत
2025
22 अप्रैल: जम्मू-कश्मीर, पहलगाम हमले में 26 की मौत, 22 घायल
10 नवंबर: दिल्ली, लालकिला विस्फोट में 12 की मौत
