छत्तीसगढ़ में 33 लाख के 10 इनामी माओवादी मुख्यधारा में लौटे, कई हथियारों के साथ किया समर्पण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शुक्रवार को 33 लाख के इनामी 10 माओवादी मुख्यधारा में लौट आए। इनमें छह महिला माओवादी भी शामिल हैं। समर्पण के दौरान माओवादियों ने दो एके-47, दो एसएलआर समेत कुल पांच हथियार भी सौंपे।

समर्पण करने वाले सभी माओवादियों को सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों ने एक-एक पौधा और तिरंगा भेंट किया। बस्तर आइजीपी सुंदरराज पी. ने कहा कि शासन की पुनर्वास नीति का लाभ सभी को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों में बस्तर संभाग में 1,514 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार है जारी अब संगठन के पास केवल देवजी, पापा राव और देवा बारसे की टीम बची है। इनके पास मुख्यधारा में लौटना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि सुरक्षा बलों का आपरेशन लगातार जारी है। सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख उमेश ने कहा कि माओवादी संगठन के लिए वर्तमान स्थिति अनुकूल नहीं है।