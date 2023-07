Telangana News तेलंगाना के शहर सिकंदराबाद के पालिका बाजार में रविवार सुबह आग लगने से तीन दुकानें जलकर खाक हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि आग पहले एक कपड़े की दुकान में लगी जो बाद में अन्य दुकानों में फैल गई। घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।

Telangana: सिकंदराबाद पालिका बाजार में लगी भीषण आग, 3 दुकानें जलकर हुई राख

हैदराबाद, एजेंसी। तेलंगाना के शहर सिकंदराबाद के पालिका बाजार में रविवार यानी आज सुबह आग लगने से तीन दुकानें जलकर खाक हो गईं। अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की एक टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं अधिकारियों ने बताया कि आग पहले एक कपड़े की दुकान में लगी जो बाद में अन्य दुकानों में फैल गई। घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।

