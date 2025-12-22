तेलंगाना में फोन टैपिंग मामला, दो पूर्व वरिष्ठ नौकरशाहों से SIT ने की पूछताछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव सोमेश कुमार और पूर्व खुफिया प्रमुख नवीन चंद को गवाह के रूप में पेश होने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद पूछताछ की गई है। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व बीआरएस प्रशासन के दो सबसे वरिष्ठ नौकरशाहों से फोन टैपिंग विवाद के संबंध में पूछताछ की है।

यह पहली बार है जब टॉप लेवल के प्रशासनिक अधिकारियों को जांच के दायरे में लाया गया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार की देखरेख में काम कर रही नौ-सदस्यीय SIT ने कथित अवैध जासूसी के दौरान प्रशासनिक चेन ऑफ कमांड पर अपनी जांच केंद्रित कर रही है।

अब तक क्या-क्या हुआ? सोमेश कुमार और नवीन चंद को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

सोमेश कुमार से एसआईबी अधिकारियों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के बारे में पूछताछ की गई।

नवीन चंद से उनके कार्यकाल के दौरान ऑपरेशनल प्रोटोकॉल और तकनीकी टीमों को दिए गए विशिष्ट निर्देशों के बारे में पूछा गया था। एसआईटी की जांच एसआईटी का उद्देश्य इस साल के अंत तक एक सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दाखिल करना है, जिसमें प्रशासनिक मिलीभगत के सबूत मिलने पर अधिक उच्च-स्तरीय अधिकारियों का नाम शामिल हो सकता है।