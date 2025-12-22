Language
    तेलंगाना में फोन टैपिंग मामला, दो पूर्व वरिष्ठ नौकरशाहों से SIT ने की पूछताछ

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    तेलंगाना में फोन टैपिंग मामले में एसआईटी ने दो पूर्व वरिष्ठ नौकरशाहों से पूछताछ की है। यह मामला राज्य में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच सामने आया है, जिस ...और पढ़ें

    तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव सोमेश कुमार। (आईएएनएस)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव सोमेश कुमार और पूर्व खुफिया प्रमुख नवीन चंद को गवाह के रूप में पेश होने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद पूछताछ की गई है। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व बीआरएस प्रशासन के दो सबसे वरिष्ठ नौकरशाहों से फोन टैपिंग विवाद के संबंध में पूछताछ की है।

    यह पहली बार है जब टॉप लेवल के प्रशासनिक अधिकारियों को जांच के दायरे में लाया गया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार की देखरेख में काम कर रही नौ-सदस्यीय SIT ने कथित अवैध जासूसी के दौरान प्रशासनिक चेन ऑफ कमांड पर अपनी जांच केंद्रित कर रही है।

    अब तक क्या-क्या हुआ?

    • सोमेश कुमार और नवीन चंद को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
    • एसआईटी ने गैर कानूनी निगरानी के दौरान प्रशासनिक चेन ऑफ कमांड पर अपनी जांच केंद्रित की है।
    • सोमेश कुमार से एसआईबी अधिकारियों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के बारे में पूछताछ की गई।
    • नवीन चंद से उनके कार्यकाल के दौरान ऑपरेशनल प्रोटोकॉल और तकनीकी टीमों को दिए गए विशिष्ट निर्देशों के बारे में पूछा गया था।

    एसआईटी की जांच

    एसआईटी का उद्देश्य इस साल के अंत तक एक सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दाखिल करना है, जिसमें प्रशासनिक मिलीभगत के सबूत मिलने पर अधिक उच्च-स्तरीय अधिकारियों का नाम शामिल हो सकता है।

    जांचकर्ताओं ने सोमेश कुमार और नवीन चंद के बयानों का उपयोग प्रभाकर राव के पूछताछ के दौरान किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए किया है।

    एसआईटी यह जांच कर रही है कि क्या रिव्यू कमेटी ने गैर कानूनी गतिविधियों के दौरान निगरानी प्रदान की या इसे दरकिनार किया गया था। एसआईटी प्रभाकर राव की हिरासत में पूछताछ जारी रखेगी। जांच में और अधिक उच्च-स्तरीय अधिकारियों का नाम सामने आ सकता है।

     