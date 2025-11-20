तेलंगाना: पत्नी और 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विकाराबाद जिले की एक कोर्ट ने गुरुवार को एक 32 साल के आदमी को अगस्त 2019 में अपनी पत्नी और दो बच्चों की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज ने आरोपी को दोषी पाया और उसे मौत की सज़ा सुनाई, और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, आरोपी, जो एक प्राइवेट एम्प्लॉई था, अपनी 25 साल की पत्नी, जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, की वफादारी पर शक करता था। इस बात पर कपल में झगड़ा होता था।

4 अगस्त 2019 की रात को, उसने पहले अपनी पत्नी को रॉड से मारा। बाद में उसने अपने दो बच्चों – एक आठ साल के लड़के (आरोपी का सौतेला बेटा) को रॉड से और एक पांच साल की बेटी को गला घोंटकर मार डाला। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इसकी पुष्टि की। पुलिस ने बताया कि 5 अगस्त 2019 की सुबह आरोपी विकाराबाद पुलिस स्टेशन गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया था।