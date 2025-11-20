Language
    तेलंगाना: पत्नी और 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

    By Jagran News Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:59 PM (IST)

    तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक अदालत ने 2019 में पत्नी और दो बच्चों की हत्या के दोषी 32 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। आरोपी, जो पत्नी की वफादारी पर शक करता था, ने पहले पत्नी पर रॉड से हमला किया, फिर अपने बच्चों की हत्या कर दी। उसने बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए मौत की सजा सुनाई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विकाराबाद जिले की एक कोर्ट ने गुरुवार को एक 32 साल के आदमी को अगस्त 2019 में अपनी पत्नी और दो बच्चों की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज ने आरोपी को दोषी पाया और उसे मौत की सज़ा सुनाई, और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

    प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, आरोपी, जो एक प्राइवेट एम्प्लॉई था, अपनी 25 साल की पत्नी, जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, की वफादारी पर शक करता था। इस बात पर कपल में झगड़ा होता था।

    4 अगस्त 2019 की रात को, उसने पहले अपनी पत्नी को रॉड से मारा। बाद में उसने अपने दो बच्चों – एक आठ साल के लड़के (आरोपी का सौतेला बेटा) को रॉड से और एक पांच साल की बेटी को गला घोंटकर मार डाला। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इसकी पुष्टि की। पुलिस ने बताया कि 5 अगस्त 2019 की सुबह आरोपी विकाराबाद पुलिस स्टेशन गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया था।