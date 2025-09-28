'अब हम साथ नहीं रह सकते...', गर्लफ्रेंड की बात सुनते ही युवक ने उठाया ऐसा कदम; पुलिस भी रह गई दंग

तेलंगाना में एक 28 वर्षीय युवक एडुरुगत्ला की इंस्टाग्राम पोस्ट के कारण पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पोस्ट किया था जिससे उसके परिवार वाले नाराज़ हो गए। उन्होंने सतीश के घर पर हमला कर दिया जहाँ लाठियों से पीटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करने को लेकर 28 साल के एक युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पीड़ित की पहचान सारंगपुर मंडल के रेचापल्ली गांव के ड्राइवर एडुरुगत्ला के रूप में हुई है। वह पहले महिला का साथ रिलेशनशिप में था।

पुलिस के अनुसार, महिला ने हाल ही में सतीश को बताया कि वह अब इस रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसका परिवार उसके लिए दूल्हे की तलाश कर रहा है। गर्लफ्रेंड को लेकर किया इंस्टाग्राम पर पोस्ट इस घटना से परेशान होकर, सतीश ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें उसने महिला के प्रति अपने प्यार का इजहार किया और चेतावनी दी कि कोई भी उससे शादी न करे।