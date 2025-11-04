Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हैदराबाद में डॉक्टर के घर पर चला रहा था नशे का काला कारोबार, ऐसे हुआ भंडाफोड़

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    तेलंगाना में एक्साइज स्पेशल टास्क फोर्स ने एक डॉक्टर के घर पर छापा मारकर ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया। हैदराबाद में हुई इस छापेमारी में 3 लाख रुपये के ड्रग्स बरामद हुए और डॉक्टर जॉन पॉल को गिरफ्तार किया गया। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिल्ली और बेंगलुरु से ड्रग्स लाकर बेचता था। पॉल का घर ड्रग्स का मुख्य वितरण केंद्र था।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेलंगाना में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। इमेज सोर्स- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना की एक्साइज स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल फोर्स ने एक पोस्ट-ग्रेजुएट डॉक्टर के किराए के घर पर छापा मारा जिसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के मुख्य अड्डे का पता चला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में STF की B टीम ने हैदराबाद के मुशीराबाद में रहने वाले जॉन पॉल के घर पर छापा मारा। STF को इस छापेमारी में लगभग 3 लाख रुपये की कीमत के छह तरह के महंगे ड्रग्स मिले। इस दौरान STF की टीम ने डॉक्टर पॉल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके तीन साथी भागने ने कामयाब रहे।

    तेलंगाना में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़

    STF अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए पॉल इस ट्रैफिकिंग ऑपरेशन में शामिल हुआ था।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉल ने अपने तीन दोस्तों- प्रमोद, संदीप और शरथ के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया, जो उसके घर को एक सुरक्षित जगह के तौर पर इस्तेमाल करते थे।

    जांच में इस बात का भी पता चला कि पॉल का घर सिर्फ ड्रग्स रखने की जगह नहीं था, बल्कि सिंडिकेट के लिए मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी था। 

    डॉक्टर के घर से ड्रग्स बरामद

    रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रमोद, संदीप और शरथ दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स लाते थे। वे नशीले पदार्थों को पॉल के मुशीराबाद वाले घर पर पहुंचाते थे, जहां वह उन्हें स्टोर करता था और क्लाइंट्स को बेचता था।

    अपने घर को ड्रग्स के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने के बदले पॉल को ड्रग्स मुफ्त में मिलता था। 

    खुफिया जानकारी के आधार पर STF ने इस छापेमारी को अंजाम दिया था। टीम डॉक्टर के घर से मिली अलग-अलग तरह की नशीली दवाइयों को देखकर हैरान रह गई।

    इन ड्रग्स में OG Kush (26।95 ग्राम), MDMA (6।21 ग्राम), 15 LSD स्टिक्स, कोकेन 1।32 ग्राम, गममस 5।80 ग्राम और हशीश ऑयल 0।008 ग्राम शामिल था।