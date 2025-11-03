उपचुनाव से पहले तेलंगाना में चढ़ा सियासी पारा, पार्टी ऑफिस को लेकर भिड़े कांग्रेस-बीआरएस कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के भद्राद्रि कोठागुडेम जिले के मनुगुरु शहर में रविवार सुबह कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकर्ताओं के बीच एक पुराने बीआरएस आफिस पर कब्जे को लेकर हिंसक झड़प हो गई। यह आफिस मनुगुरु पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, ''सुबह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुराने बीआरएस पार्टी आफिस पर कब्जा कर लिया, बीआरएस पार्टी की कुर्सियां व दूसरा सामान बाहर फेंक दिया और उनमें आग लगा दी। उन्होंने एक-दूसरे पर हमला भी किया। इसमें कुछ बीआरएस पार्टी कार्यकर्ता घायल हो गए। पार्टी आफिस को लेकर दोनों पार्टियों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही थी।''

आफिस को लेकर भिड़े कांग्रेस-बीआरएस कार्यकर्ता एक वायरल वीडियो में कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ता एक-दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) ने शनिवार को जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के तहत रहमत नगर डिवीजन में एक रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया था।